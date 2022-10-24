德國總理訪大陸 聯邦政府發言人：將是「短暫一日遊」

德國總理肖爾茨11月初訪問中國的行程將非常短暫。

聯邦政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）周一在柏林表示："由於中國的新冠政策非常復雜，這趟行程將會非常短暫。"

黑貝施特賴特補充說道，肖爾茨此次訪問沒有計劃在北京過夜，"實際上只是一日游"。

他也證實，一個經濟代表團將會隨同總理出訪中國，但由於旅行情況"並不簡單"，目前還不清楚代表團成員有哪些。

此前多家媒體曾披露，德國總理肖爾茨將在11月初訪問中國並且與習近平會晤。他將是新冠疫情以來西方七國集團首位訪華的國家領導人。

中國二十大上周末在北京落下帷幕，習近平打破慣例獲得第三個總書記任期。德國《星期日世界報》上周在專訪肖爾茨時問道，他所領導的政府有意制定新的中國戰略但迄今尚未達成一致，如今習近平在二十大上被稱為"偉大的領袖"，緊接著肖爾茨就要前往北京向他表示祝賀，這是他所期待的中國戰略的結果嗎？

肖爾茨否定《世界報》的提問稱："先寫文件再搞政治是荒謬的想法。這是我第一次訪問中國。半年前我已經去了日本，現在去北京對我而言很重要。幾天後還要去越南和新加坡。"

對於肖爾茨不顧德國六名內閣部長反對，執意將部分漢堡港股權出售給中國投資商中遠集團，該報質疑這是否是肖爾茨送給習近平的大禮。此前已有多家媒體分析認為，肖爾茨的態度有與他即將訪華有關。

但肖爾茨駁斥稱，事情尚未決定。"收購案針對的不是部分漢堡港，中遠集團希望收購的是一家在漢堡經營多個集裝箱碼頭公司的少數股權。"他也強調，土地所有權仍將完全掌握在漢堡市手中。

(路透社、星期日世界報）

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