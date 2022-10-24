中國大陸全球聲譽急降！新調查：中共若武力犯台 多國民意願支援台灣

衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力占領台灣，有一大部分民意支持對台灣提供「某種形式的國際支援」。

這項名為「YouGov-Cambridge Globalism Project」的調查發現，自2019年首次調查以來，中國大陸的全球地位急劇下降，認為中國在世界上發揮正面作用的受訪者比例下降「多達一半」，此外還發現雖然世界其他地區對中國的看法明顯好於西方國家，但接受調查的25個國家中有20國的受訪者更喜歡美國作為主導世界的超級大國。

在過去4年中，波蘭對中國的好感度從46%下降到24%、法國則是從36%下降到17%、德國從30%下降到13%、丹麥從32%下降到11%，義大利從41%下降到24%、英國從35%下降到11%、印度從44%下降到23%，美國更是從27%下降到18%。

值得注意的是各國對美國的正面看法顯著反彈、呈現「V 型狀況」，正面看法從2019年到2020年呈現下降，但隨後又回升並達到近2年新高。美國的領導力明顯變得更受歡迎，以德國為例：有62%的受訪者表示更喜歡美國而非中國作為世界政治中最強大的力量，2019年這一數據僅為43%，英國更是從52%升至67%。

此外，在絕大多數國家中，更多的人選擇美國而不是中國作為他們首選的超級大國，這削弱了北京被視為全球領導力替代來源的希望，奈及利亞有77%受訪者選擇美國為超級大國，只有15%選中國，印度的差距為69%比9%，墨西哥為48%比23%，巴西為59%比11%，希臘為45%比19%。

至於台海議題，約一半受訪國家皆認為「如果中國以武力吞併台灣，其他國家應向台灣提供幫助」 ，包括英國（51%）、澳洲（62%）、美國（52%）、瑞典（55%）、丹麥（51%）、印度（51%）、日本（55%）、肯亞（63%）和奈及利亞（60%）。

而其他國家，願意對台灣提供支援的也多於不支援，法國為38%比22%，德國為43%比27%，西班牙為38%比22%，波蘭為40%比15%。

這項調查的主任德瓦爾（Joel Rogers de Waal）指出「換句話說，公眾輿論反映2種情緒的結合，可以預見的是人們對與中國發生衝突的前景感到厭惡，但原則上也相當支持防禦台灣」，他還點出參與調查中的3個非洲國家都表現出在中國發動襲擊時對幫助台灣的高度支持，認為這是相當重要的國際趨勢。