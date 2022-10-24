快訊

限空令發威！台股早盤漲逾200點收復萬三 台積開盤價395元漲5.5元

天候惡劣…大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 機體大面積損壞

習近平全面掌權關鍵團隊確立 習家軍「3特點」第一要求是這項

中國大陸全球聲譽急降！新調查：中共若武力犯台 多國民意願支援台灣

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力占領台灣，有一大部分民意支持對台灣提供「某種形式的國際支援」。美聯社
衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力占領台灣，有一大部分民意支持對台灣提供「某種形式的國際支援」。美聯社

衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力占領台灣，有一大部分民意支持對台灣提供「某種形式的國際支援」。

這項名為「YouGov-Cambridge Globalism Project」的調查發現，自2019年首次調查以來，中國大陸的全球地位急劇下降，認為中國在世界上發揮正面作用的受訪者比例下降「多達一半」，此外還發現雖然世界其他地區對中國的看法明顯好於西方國家，但接受調查的25個國家中有20國的受訪者更喜歡美國作為主導世界的超級大國。

在過去4年中，波蘭對中國的好感度從46%下降到24%、法國則是從36%下降到17%、德國從30%下降到13%、丹麥從32%下降到11%，義大利從41%下降到24%、英國從35%下降到11%、印度從44%下降到23%，美國更是從27%下降到18%。

值得注意的是各國對美國的正面看法顯著反彈、呈現「V 型狀況」，正面看法從2019年到2020年呈現下降，但隨後又回升並達到近2年新高。美國的領導力明顯變得更受歡迎，以德國為例：有62%的受訪者表示更喜歡美國而非中國作為世界政治中最強大的力量，2019年這一數據僅為43%，英國更是從52%升至67%。

此外，在絕大多數國家中，更多的人選擇美國而不是中國作為他們首選的超級大國，這削弱了北京被視為全球領導力替代來源的希望，奈及利亞有77%受訪者選擇美國為超級大國，只有15%選中國，印度的差距為69%比9%，墨西哥為48%比23%，巴西為59%比11%，希臘為45%比19%。

至於台海議題，約一半受訪國家皆認為「如果中國以武力吞併台灣，其他國家應向台灣提供幫助」 ，包括英國（51%）、澳洲（62%）、美國（52%）、瑞典（55%）、丹麥（51%）、印度（51%）、日本（55%）、肯亞（63%）和奈及利亞（60%）。

而其他國家，願意對台灣提供支援的也多於不支援，法國為38%比22%，德國為43%比27%，西班牙為38%比22%，波蘭為40%比15%。

這項調查的主任德瓦爾（Joel Rogers de Waal）指出「換句話說，公眾輿論反映2種情緒的結合，可以預見的是人們對與中國發生衝突的前景感到厭惡，但原則上也相當支持防禦台灣」，他還點出參與調查中的3個非洲國家都表現出在中國發動襲擊時對幫助台灣的高度支持，認為這是相當重要的國際趨勢。

延伸閱讀

用人工智慧技術做混音創作 美國唱片協會喊話：影響音樂市場

美國政府計畫比照能源之星計畫模式 將於2023年針對消費級物聯網裝置提供安全標章認證

【專家之眼】習近平追求和平 美台高唱贊戰爭

iPad擬移至印度生產

相關新聞

大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 機上共載有173人

大韓航空（Korean Air Lines）表示，旗下一架載有173人的班機昨天深夜在菲律賓宿霧（Cebu）國際機場降落...

中國全球聲譽急劇下降！新調查：中共若武力犯台 多國民意願支援台灣

衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力...

台灣電影展巴西發光 南卡希亞斯市迴響熱烈

巴西南大河州南卡希亞斯市21日起連續三天舉辦台灣電影展，放映「海角七號」等極具台灣代表性的3部影片，透過電影展讓巴西南部...

國際技能競賽法國場 台灣選手奪3銀牌2優勝

台灣國手再次站上世界舞台，2022國際技能競賽法國場舉行5大職類競賽，台灣選手勇奪3面銀牌與2項優勝，彈無虛發。選手告訴...

強生宣布退出黨魁選舉 蘇納克24日可望成新首相

22日緊急返國、角逐執政保守黨黨魁大位的英國前首相強生今晚宣布退選。黨魁熱門人選前財相蘇納克已獲逾4成黨籍國會議員支持，...

習近平三連任後 德國總理蕭茲將首個到訪中國

中共高層新人事出爐，習近平三連任總書記，德國總理蕭茲可望成為中共20大後第一個訪問中國的外國國家元首。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。