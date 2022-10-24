快訊

限空令發威！台股早盤漲逾200點收復萬三 台積開盤價395元漲5.5元

天候惡劣…大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 機體大面積損壞

習近平全面掌權關鍵團隊確立 習家軍「3特點」第一要求是這項

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平三連任後 德國總理蕭茲將首個到訪中國

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
德國總理蕭茲22日在慕尼黑巴伐利亞州議會上發表演講。（美聯社）
德國總理蕭茲22日在慕尼黑巴伐利亞州議會上發表演講。（美聯社）

中共高層新人事出爐，習近平三連任總書記，德國總理蕭茲可望成為中共20大後第一個訪問中國的外國國家元首。

德國新聞電視台21日報導稱，蕭茲布魯塞爾舉行的歐盟峰會後表示，他將於11月初訪問中國。這是他就職總理後首次訪問中國，將由一個商業代表團陪同。蕭茲還說，與中國的關係也是上周歐盟峰會上的一個議題。沒有國家想與中國脫鉤，但在貿易政策方面，德國不應只關注一個國家，必須擴大與其他亞洲和南美國家的關係。

另據環球時報引述23日德國《星期日世界報》報導，蕭茲已表示，計畫於11月初訪問中國。關於德國政府對中資企業收購漢堡港碼頭股份一事的態度，蕭茲說，聯邦政府尚未作出決定。

《星期日世界報》稱，蕭茲將成為第一位在中共20大後受到中國領導人接見的西方國家領導人。蕭茲接受該報採訪時表示：「半年前我去了日本，現在要去北京訪問，這對我來說很重要」。

報導稱，德國聯邦政府內就如何與北京打交道存在爭議。綠黨籍外交部長貝爾伯克呼籲與北京保持距離，但德國總理府警告說，「脫鉤」可能會對以出口為導向的德國產生嚴重經濟後果。

《星期日世界報》報導稱，根據社民黨、綠黨和自民黨組閣協議的規定，德國政府正在制定一項新的中國戰略。

在德國聯邦經濟部、內政部等部門的反對下，蕭茲仍允許中資企業投資德國漢堡港的一個碼頭。綠黨和自民黨議員曾警告說，該港口是德國關鍵的基礎設施，不應該落入中國手中。

德國基爾世界經濟研究所稱，中國企業對碼頭的投資將使漢堡港陷入困境。還有聯邦政府內的爭議聲音稱，朔爾茨這麼做是為了訪華鋪路。

對此，蕭茲對《星期日世界報》說，聯邦政府「尚未作出決定」，但訪華與漢堡港碼頭投資專案無關。蕭茲強調，中國公司中遠希望收購的只涉及「漢堡港多個集裝箱碼頭中的一個」，而且只是運營該碼頭公司的少數股權，土地仍然完全歸漢堡市所有。

德國新聞電視臺報導稱，漢堡財政官員安德莉亞斯．德雷賽爾也呼籲在中遠入股漢堡港碼頭的爭議中保持客觀性。他強調，中遠集團無法通過計畫持有的「福地」（Tollerort）碼頭35%的股份進入漢堡港。允許中遠入股不會產生任何片面的依賴，恰恰相反，它將加強德國的供應鏈，保障就業並促進價值創造。

延伸閱讀

【專家之眼】習近平追求和平 美台高唱贊戰爭

日學者：陸持續對台施壓 但難立即武力犯台

林佳龍：習近平已稱帝 還要選維護威權的侯友宜？

憂習近平未來5年武力攻台 馬英九：票投國民黨兩岸無戰場

相關新聞

大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 機上共載有173人

大韓航空（Korean Air Lines）表示，旗下一架載有173人的班機昨天深夜在菲律賓宿霧（Cebu）國際機場降落...

中國大陸全球聲譽急降！新調查：中共若武力犯台 多國民意願支援台灣

衛報報導，一項新的全球調查顯示，在過去4年「中國的國際聲譽迅速惡化」，尤其是在西方國家，調查並顯示，若北京當局試圖以武力...

台灣電影展巴西發光 南卡希亞斯市迴響熱烈

巴西南大河州南卡希亞斯市21日起連續三天舉辦台灣電影展，放映「海角七號」等極具台灣代表性的3部影片，透過電影展讓巴西南部...

國際技能競賽法國場 台灣選手奪3銀牌2優勝

台灣國手再次站上世界舞台，2022國際技能競賽法國場舉行5大職類競賽，台灣選手勇奪3面銀牌與2項優勝，彈無虛發。選手告訴...

習近平三連任後 德國總理蕭茲將首個到訪中國

中共高層新人事出爐，習近平三連任總書記，德國總理蕭茲可望成為中共20大後第一個訪問中國的外國國家元首。

高智商組織門薩世界年會 台灣國旗在會場飄揚

「門薩Ｍensa」為世界上規模最大的高智商同好組織，今年10月在東歐舉行的世界門薩年會中，台灣代表打破過去以「中華台北」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。