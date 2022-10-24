強生宣布不角逐保守黨黨魁 蘇納克篤定當選、將接任首相

英國前首相強生(Boris Johnson)23日宣布，他不會參加保守黨黨魁選舉。他說，雖然他獲得102位下議院議員支持，跨過角逐黨魁所需的100位支持門檻，但他決定，「這樣做不對，除非國會裡有團結的黨，否則無法有效治理」。

英國衛報報導，強生說他獲得102位議員支持，但只有大約60位公開表態支持他。一些保守黨大老認為，強生若回鍋當首相可能引起混亂，被迫提前大選。

獲選為保守黨黨魁者，將接任日前辭職的特拉斯(Liz Truss)出任英國首相。強生決定不參選後，前財相蘇納克(Rishi Sunak)成為絕對領先者，已篤定當選。蘇納克已獲得150位議員公開表態支持，另一宣布參選的摩丹特(Penny Mordaunt)只獲得27位議員支持。如果只有一位候選人獲得100位議員支持，即可當選，不需要經過黨員線上投票。

強生雖未正式宣布參選，但他縮短度假趕回國，並分別與蘇納克和摩丹特長談，回鍋的企圖心很強，無奈大勢已去。