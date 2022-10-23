超強颱風將襲墨西哥 熱帶氣旋恐招災害

4級颱風快要來啦！墨西哥上下正上緊發條。颱風羅斯林即將帶給太平洋沿岸城市洪水和大風，墨西哥哈利斯科州州長已在颶風預期路徑附近疏散270人，並建立五間緊急避難所，周末學校活動也都被取消，建議民眾少在山區及海邊活動。

保護好財產與性命

《半島電視台》警告，颶風羅斯林升級為4級大風暴，並且將登陸墨西哥，政府與沿岸民眾正繃緊神經。颱風所造成的影響深遠可怕，今年5月時的才有颶風阿瓦沙，在墨西哥南部造成11人死亡、33人失蹤的憾事，甚至，1997年時，同為4級風暴波琳，也帶走太平洋沿岸200多人生命。

美國國家颶風中心(NHC)也表示，在颶風警告區域，保障財產與生命的準備工作應當盡速完成，登陸中心附近以東區域將有嚴重洪水，墨西哥熱門海灘的官員也警告當地居民會發生山洪，而全民都開始緊張。

危險的風暴潮

《全國公共廣播電台》報導，墨西哥國家水務會表示，羅斯林颶風帶下的降雨導致泥巴流和洪水，因應來襲的風暴潮危機。墨西哥亞里特州政府的州民辦公室負責人表示，正在城鎮巡邏，提醒居民做足嚴防準備。



在每年的5到11月，墨西哥的太平洋與大西洋沿岸總會受到熱帶氣旋的侵擾，於此同時，墨西哥當局已經發布颶風警告，宣布從科連特斯角以南，到埃爾羅布利托和馬里亞斯島的一段海岸，都是風暴可能的去向，告知民眾務必小心注意。

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