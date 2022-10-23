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英相兩大熱門密談3小時 英媒爆強生許高位換蘇納克支持

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國前首相強生（左）和前財政大臣蘇納克（右）。法新社
英國前首相強生（左）和前財政大臣蘇納克（右）。法新社

英國保守黨將舉行黨魁選舉，英國廣播公司（BBC）稱前財政大臣蘇納克已取得128名黨籍議員支持，是唯一取得百名以上議員支持的人選，而強生獲得53名議員支持，但其支持者稱他已跨越百人門檻。呼聲最高的兩人當地時間22日晚間面對面會談三小時，但都不願透露內容。

英國每日郵報猜測，雙方談的可能是權力共享，強生可能許諾若自己當選首相就給蘇納克「高位」，但要求蘇納克「絕對忠誠」。每日郵報還指出，如果蘇納克不能確保忠誠，強生會「放棄他」。

強生和蘇納克在當地時間22日晚間8時進行會談，每日郵報稱強生主張他再度成為首相，並由蘇納克擔任高階職務，將避免一場造成黨內分裂的競爭。兩人會談據稱在當天深夜11時20分前結束。

蘇納克 強生 議員

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