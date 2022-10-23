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刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

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刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信凶嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。擷取自臉書
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信凶嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。擷取自臉書

31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信（ShaelynTzu-Hsin Yang）18日在卑詩省本那比執勤時，被一名無家可歸人士刺殺身亡。加拿大環球新聞網（Global News）披露凶嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。

環球新聞網指出，咸鍾元2013年在加拿大的阿里郎韓國智慧型手機電影節（AKSFF）拿下「觀眾選擇獎」，又於2014年以旅遊及美食紀錄片榮獲艾美獎。

那麼，得獎導演又是如何淪落至無家可歸呢？環球新聞網採訪咸鍾元一位親近友人得知，咸鍾元知道自己被控謀殺感到沮喪，又說他近10年前被誣告性侵，遭調查的壓力使他陷入黑暗。卑詩省和安大略省警方消息人士也證實咸鍾元2014年被控在多倫多犯下性侵案，但相關指控到2017年才被撤銷。

環球新聞網指出，咸鍾元的心理健康每況愈下，並於四年前和朋友失聯及在社交媒體消失。目前尚不清楚咸鍾元為何搬到卑詩省。

咸鍾元成為無家可歸人士前，和其他人在溫哥華合租頂樓公寓。警方去年1月曾接獲報案稱，一位居民受到室友死亡威脅，擔心室友的心理健康。環球新聞網採訪當時的鄰居，他形容當時的咸鍾元很偏執。

咸鍾元不久後搬離公寓，又犯下一連串違法行為。他在去年2月被控襲警和拒捕，又涉嫌今年3月在溫哥華海港中心（Harbour Centre）襲擊保全。

楊子信遇刺殉職現場附近居民表示，咸鍾元在公園住了快兩年，自稱自己是菲律賓新移民。環球新聞網指出，咸鍾元曾搬離公園但又返回。隸屬本那比騎警精神健康及無家可歸關注組的楊子信，18日就是前往通知咸鍾元，不能再於公園搭帳篷的消息，不料遇上死劫。

咸鍾元案發時中槍住院，將於11月2日出庭。

加拿大 公寓

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