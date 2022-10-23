印度載送36枚寬頻衛星至近地軌道 總重近6公噸

印度太空研究組織（ISRO）今天成功使用旗下最重型的火箭，將36顆商業寬頻通訊衛星送上近地軌道，為印度創下多項新紀錄。

印度太空研究組織的一枚LVM3型火箭於台灣時間清晨2時37分在印度達萬太空中心（Satish DhawanSpace Centre）發射升空，載送商業公司OneWeb的36顆寬頻通訊衛星至近地軌道，載重量5796公斤，將近6公噸。

這些寬頻通訊衛星可為偏遠地區提供網路或改善網路品質。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上午在推特祝賀火箭任務成功，稱這彰顯出印度自力更生的能力，也加強了印度在全球商用衛星發射市場的競爭力。

根據印度太空研究組織的推文，火箭升空大約1個半小時之後，36顆寬頻通訊衛星全數順利脫離，進入預定軌道。

印度太空研究組織這次的發射刷新了印度歷年來火箭運載重量的紀錄。

這也是LVM3型火箭首次參與商業任務，意味著印度此款火箭正式進軍商業衛星服務市場。

此外，LVM3型火箭此前只曾載送衛星至地球同步轉換軌道，這是它首次將衛星送上近地軌道。

近地軌道為圓形，高度一般被認定在2000公里以下，而地球同步轉換軌道則為橢圓形，近地點高度多在1000公里以下，遠地點約為3萬5786公里。

印度陸面基地以及位於海洋研究船「海上之寶號」（Sagar Nidhi）將持續追蹤衛星狀態。

LVM3型火箭號稱可載送4000公斤的衛星至地球同步轉換軌道、8000公斤至近地軌道。

印度太空研究組織於1969年正式成立，印度官員7月時曾表示，除了本土衛星之外，還為30多個國家發射了超過340枚衛星，包括通訊衛星、導航衛星、地球觀測衛星以及科學研究衛星等，賺進2億7900萬美元。