民調：中國是否對德美構成軍事威脅？

德國柯爾柏基金會（Körber-Stiftung）和美國智庫皮尤研究中心(Pew Research Center)聯合發布的一項研究表明，更多德國人對德國與美國的關系持樂觀態度。

根據去年年底和今年年初進行的這項調查，與2017年相比，現在有更多的德國人用「好」（Good）來回答德國與美國的關系，佔受訪者的82%。做出同樣回答的美國人佔81%。

研究人員說，「在雙方領導人都發生變化之後的2021年，德國人對兩國關系的樂觀程度大幅度提升。」

兩國之間的信任與不信任

由皮尤研究中心對19,791名美國成年人和柯爾柏基金會對1,088名德國成年人進行的這項調查顯示，在涉及歐洲安全和處理俄羅斯問題時，兩國大多數居民認為對方是可靠的合作伙伴。

然而，德國人對美國人如何保護環境更加懷疑，而美國人對德國作為應對中國的伙伴不太信任。

德國人更傾向於將美國作為本國最重要的國際伙伴，而美國人腦子裡想到國際伙伴的時候，跳出來的更多是英國。

中俄兩國的軍事威脅？

近九成的美國人（89%）和大約四分之三的德國人（76%）在接受調查時認為，他們各自的軍隊應該在外國沖突中發揮作用，以保護他們自己國家及盟友的安全。

58%的美國受訪者認為，美國軍隊應該在海外促進民主。在德國，49%的受訪者說聯邦國防軍也應該被用於同樣的目的，46%的人說不應該。

然而，在誰是國際威脅的問題上，兩國受訪者的回答差異較大。

調查顯示，大約兩成的德國人認為俄羅斯是一個主要的軍事威脅（22%），而只有7%的受訪者對中國持同樣的看法。

但是，超過三分之二的美國受訪者認為中國對美國安全存在軍事威脅（64%），而對俄羅斯持同樣看法的人也有差不多的比例（66%）。

大多數受訪者都支持瑞典和芬蘭加入北約。

對能源危機的擔憂

在能源問題方面，調查顯示，60%的德國受訪者和67%的美國受訪者認為歐洲國家在切斷俄羅斯能源供應方面做得不夠。

超過一半的德國受訪者說，他們應該從所有國家尋求能源供應，38%的受訪者認為能源應該只來自民主國家。

美國受訪者在這個問題上的意見左右均衡，48%的人說美國應該只從民主國家進口能源，而46%的人樂見從所有國家進口能源，而不管其政治制度如何。

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