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胡錦濤在二十大被帶離場引揣測 BBC：離場的時間點可能不是意外

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
在22日中共二十大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右二)被帶離場。法新社
在22日中共二十大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右二)被帶離場。法新社

英國廣播公司(BBC)駐北京記者麥笛文(Stephen McDonell)報導，在22日中共二十大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤被要求離場的畫面成為全球關注焦點，引起諸多揣測。報導指出，胡錦濤在鏡頭前被帶離場，他離場的時間點，可能不是意外。

新華社報導，胡錦濤因身體不適被護送離場，但麥笛文在BBC的報導中指出，79歲的胡錦濤似乎不願意離場，如果是這樣，為什麼？

BBC指出，胡錦濤離場留下一堆疑問，中國政府沒有解答。胡錦濤離場時對習近平說了什麼？習近平對他點點頭，胡錦濤臨走時拍了李克強的肩膀，他又對李克強說了什麼？

報導指出，胡錦濤離場有兩個最有可能的原因，一是中共的權力政治展露無遺，代表前一個時代的領袖被象徵性移除，另一可能原因是胡錦濤有嚴重的健康問題。

報導說，如果胡錦濤因為健康問題被帶離場，為什麼發生得那麼突然？又為何會在攝影機的鏡頭前發生？這是緊急況狀嗎？

報導指出，中共的大型會議通常是嚴格按照劇本走，因此引人揣測胡錦濤離場的時間點也許不是意外。他稍早出席了閉門會議，之後攝影人員獲准進場，而就在架好攝影機後，工作人員向胡錦濤走近，示意他應該離場。

中國共產黨通常不會把骯髒的整肅行動播給公眾看，如果這是一場故意演出的秀，代表偏離了中共的慣常行為。

胡錦濤代表與習近平非常不同的中國模式。他更傾向集體領導，必須在政治局常委會的不同派系中保持平衡。他在2003至2013年主政時期，被視為中國對外開放的時代，而且更包容新思維。

習近平則把國家帶往不同的方向，以他為「核心」，而且不容挑戰。

BBC指出，根據一段比較長的畫面，習近平轉向胡錦濤，而坐在胡錦濤左邊的政治局常委栗戰書和王滬寧彷彿面有憂色。栗戰書一度欲起身協助，被王滬寧拉回座位，好像是對他說「別插手」。

胡錦濤站起來後，誤以為放在習近平前面的文件是他的，伸手去拿，他看起來一臉疑惑，習近平則把胡的手擋開，留住自己那份文件。

胡錦濤 習近平 中共二十大

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