專家：德國和歐盟必須向中國亮出紅線

柏林墨卡托中國研究所（MERICS）的中國問題專家德林豪森（Katja Drinhausen）認為，德國政府和歐盟在與北京舉行直接會談時，必須「明確表達自己的利益，但也要說明自己的紅線」。德國總理蕭茲將於11月初前往北京進行他上任後的首次訪問。

北京過去在香港的行為已經違反了國際法，而根據聯合國的一份報告，中國在新疆的行為恐怕也觸犯了反人類罪。然而，與中國的貿易仍然保持穩定，德林豪森認為：「因為中國在經濟上是如此舉足輕重」。她向法新社表示，在西方沒有予以重大制裁和壓力的情況下，共產黨有可能「得出結論，它可以默默地再向前邁進一步」。

向中國表明紅線

這位墨卡托研究所政治與社會研究領域的負責人說，柏林和布魯塞爾必須對中國的這番盤算作出回應，並向中國表明「德國和歐洲的紅線在哪裡」。她認為，做好準備、溝通明確的界限，並事先在內部達成一致，是「非常重要」的。

德林豪森警告，（德國領導人）不應該抱著「僅靠接觸就能導致一些變化，或者在許多領域的政策軟化」的希望去訪問中國。但在習近平過去十年間的領導下，北京變得「更加頑固和不可預測」，在中國國內和國外都在推行強硬路線。

德國無法置身事外

德林豪森提到了其他國家的經驗，如立陶宛，由於該國允許開設「台灣代表處」，中國暫停了對立陶宛的牛肉進口。北京對歐洲機構和個人實施制裁，種種這些導致不和諧的措施，「在某種程度上是在用大炮打蚊子」，德林豪森認為，德國無法置身事外。她說：「必須考慮到新的變數」，這不是一個「通過持續遵守北京的紅線」就可以避免的問題。

在提到習近平對台灣的威脅時，德林豪森指出：「戰爭並非迫在眉睫」。在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，習近平強調中國在台灣問題上「決不承諾放棄使用武力」，德林豪森認為這一點並不令人驚訝。北京不希望在台灣政策上受到外部力量的挑釁，而是希望按照自己的時間表進行。

台海風險升級

德林豪森強調，最近在習近平的講話和文件中都較少聽到尋求和平解決與台灣沖突的表述。此外，在裴洛西訪問期間，中國首次實行了對該島的封鎖。基本上，「軍演意味著具體的風險升級」。

自1949年中國和台灣分裂以來，北京一直將該島國視為一塊分離的領土。中國希望兩岸未來能夠實現「祖國統一」，必要時將通過軍事力量實現。北京近年來試圖迫使台灣退出國際組織 -- 例如，台灣甚至被迫退出國際鳥盟 -- 這一事實也是「北京從根本上尋求改變現狀的一個重要指標」。

德國議員訪台

鑑於與中國的關系日益緊張，德國聯邦議院人權委員會的成員希望藉由自10月23日開始的對台訪問，發出支持民主島國的信號。正如代表團團長海德（Peter Heidt）告訴德新社記者的那樣，這次將持續到周三的訪問是為了「希望能緊密合作」以及倡導「台灣獨立」。

來自社民黨、自民黨、綠黨和聯盟黨（基民盟/基社盟）的六位議員組成的小組不願受中方的抗議影響。海德指出：「如果我們受恐嚇影響，那麼中國會認為，反正他們什麼也不會做。這就會導致，台灣遲早被武力接管的風險越來越高。」

中國未來疫情政策

德林豪森認為，在二十大之後，中國對新冠疫情的進一步處理值得關注。疫情以來，北京「偏安」在其防疫政策的「優勢」中，沒有持續推進疫苗接種和加強針，這是一個「關鍵失敗」。

由於多次封鎖，中國當地的民眾正在付出「非常高的代價」，並且由於沒有大規模接種加強針，目前疫苗保護率普遍很低。北京「現在必須在衛生政策方面迅速采取行動」，明年在新冠問題上面臨著 「艱巨的任務」。

（法新社、德新社）

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