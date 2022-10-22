降低依賴繼續合作 歐中關係「走鋼絲」

10月21日下午，在為期兩天的歐盟峰會結束後，歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)對媒體表示，今後歐盟將在對華關係中採取雙軌策略：一方面，各成員國不願再天真地看待中國，另一方面也要避免衝突對抗之邏輯。米歇爾說：「我們認為，有必要與中國就氣候變化等全球性議題展開交流。」他還指出，歐洲今後將在歐中關係中尋求對等與平衡。

米歇爾還間接警告說，面對美中之間的衝突，歐洲不能毫無保留地站在美國一邊，「歐洲必須發展自主戰略。」不過，他也透露，各成員國首腦都一致同意需要降低對中國的依賴性。

德國總理蕭茲也說：「很顯然，我們和中國有著截然不同的社會治理理念。」他強調不能在對華關係中抱有幻想，但是「我們在經濟方面需要中國。我們不想搞去全球化，也不想搞脫鉤。」他在峰會後確認了自己即將在11月初訪華，還就中資入股漢堡港的爭議表態說，聯邦政府「根本還沒有做出決定」，且「中資入股港口碼頭已經在多個西歐國家具有先例」。法國總統馬克宏則在峰會後說，歐洲近年來向中國出售基礎設施「犯下了戰略性錯誤」。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)則說，習近平正在繼續推進其路線，在他治下，中國顯然正在尋求東亞地區的主導權，並試圖在全球擴張影響力。「歐洲不能對專制國家的原材料或者半導體產品產生依賴。我們必須對此保持警惕，吸取之前教訓。」馮德萊恩還說，中國在俄烏戰爭爆發前幾天宣布加強中俄伙伴關係，這一動向將對歐中關係產生影響。

繼續施壓俄羅斯

本次歐盟峰會也繼續討論了烏克蘭危機。峰會決議強調，「但凡有必要，歐盟將繼續支持烏克蘭。」與會各國首腦要求俄羅斯立刻停止侵略、停止戰爭罪行、歸還所有烏克蘭領土。歐洲理事會主席米歇爾還宣布，歐盟將出台進一步制裁措施，加大對俄羅斯的施壓。甚至連立場相對親俄的匈牙利總理奧爾班(Viktor Orban)也對制裁表示贊成。

歐盟方面還許諾繼續為烏克蘭提供全面援助，尤其是戰後重建工作。歐盟委員會主席馮德萊恩披露，目前，烏克蘭已經在本財年獲得了190億歐元的歐盟援助款。她表示，明年的援助規模預計和今年相當。峰會上還正式批准了歐盟協助培訓烏克蘭軍人的項目。

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞此前呼籲成立俄羅斯戰犯特別法庭，但是此項動議並沒能獲得其他成員國的贊同。歐盟強調，應當將此類案件訴諸海牙國際刑事法庭，後者已經在搜集俄羅斯戰爭罪行的證據。

歐盟峰會還呼籲白俄羅斯方面不要繼續支持莫斯科發動的戰爭，否則就會面臨制裁。峰會也向伊朗方面喊話，警告如果發現更多的向俄提供軍火證據，歐盟就會加強對伊制裁。俄羅斯近期對烏克蘭居民區發動的攻擊被外界認為使用了伊朗提供的無人機。

(德新社、路透社)

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