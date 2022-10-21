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印度裁定Google用Android系統壟斷 判罰1.6億美元

中央社／ 新德里21日綜合外電報導

Google被裁定濫用在印度智慧型手機市場的主宰地位，已遭印度反壟斷監管機構開罰逾1.6億美元（約新台幣51億元）。

法新社報導，根據研調機構Counterpoint，在印度的智慧型手機中，有95%搭載的是Google的Android系統。

印度競爭委員會（CCI）表示，Android系統的配置方式，非法排擠旗下YouTube、網絡瀏覽器Chrome和其他Google熱門應用程式的競爭對手。

搭載Android系統的智慧型手機早就內建一系列Google應用程式，包括Google自家的搜尋引擎。CCI昨晚發布聲明表示，「這使得Google的搜尋服務相對於其競爭者，占據顯著的競爭優勢」。

聲明稱，「市場應該憑藉各自的優點來競爭，而Google有責任不侵犯這種競爭模式」。

印度競爭委員會裁定對Google開罰134億盧布（約1.62億美元）罰款，並下令Google准許Android系統使用者移除內建的Google應用程式。

CCI也告知Google不可與智慧型手機廠商訂定任何協議，因為這麼做會鼓勵廠商僅銷售搭載Android系統的手機，或獨家使用Google的軟體。

Google在歐盟也面臨類似壟斷指控，被判對智慧型手機廠商施加「非法限制」，讓Google的搜尋引擎從中獲益。

歐盟層級第二高法院普通法院（General Court）上月對Google上訴案做出判決，將罰金減至41億2500萬歐元（約新台幣1279億元），僅略減5%。

印度是全世界第二大智慧型手機使用國，僅次於中國。根據Counterpoint，印度智慧型手機市場在2021年成長27%，每年銷售量超過1.69億支，當中超過6成手機為中國的小米和OPPO生產。

印度 歐盟 台幣

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