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17歲少年遭近距離射殺！伊朗暴力鎮壓示威行動引國際擔憂

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
伊朗近日傳出17歲少年阿迪內紮德（Abolfazl Adinezadeh）死於一場在第二大城市麥什赫德（Mashhad）的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。截自推特
伊朗近日傳出17歲少年阿迪內紮德（Abolfazl Adinezadeh）死於一場在第二大城市麥什赫德（Mashhad）的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。截自推特

伊朗近日傳出一名17歲少年死於一場在第二大城市麥什赫德（Mashhad）的反政府抗議活動中，而死因竟是「被國家軍隊近距離槍殺」。

衛報報導，這名少年名叫阿迪內紮德（Abolfazl Adinezadeh），其死亡證明顯示他死於「散彈彈丸造成的肝腎損傷」，醫生更估計這名少年10月8日被擊中時距離槍口不到1公尺。

當局並未對這名少年的死亡發表評論，阿迪內紮德的父親在社群媒體上發布其葬禮影片，並痛心地表示「他犯了什麼罪需要你用24發散彈射在他肚子上？」。據悉，阿迪內紮德8日參加示威活動以抗議庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死，抗議活動一天後阿迪內紮德的父母接到電話，對方要求去警察局接兒子，只是當他們到達時卻發現阿迪內紮德已死亡。

阿迪內紮德的家人20日正式否認伊朗醫學報告的調查結果，該報告稱其死亡「不是由毆打造成」。

聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）18日描述「安全部隊對抗議者的暴力有增無減」，更稱「任意逮捕、殺害和拘留青少年的報導令人深感擔憂」，她指出，「一些消息表明在至少7個省份有多達23名青少年被實彈、近距離金屬彈丸和致命毆打殺死，還有許多人受傷，多所學校也遭到突擊搜查。10月11日教育部長也證實因參加反國家抗議活動而被捕的青少年人數不詳，他們還被送往『心理輔導中心』」。

伊朗 警察

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