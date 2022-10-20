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東帝汶尋中國合作 澳洲派特使阻止

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
東帝汶與澳洲運營商在天然氣田建設上陷入爭議，項目進度停滯不前。（Photo by Rab Lawrence on Flickr under C.C. License）
東帝汶與澳洲運營商在天然氣田建設上陷入爭議，項目進度停滯不前。（Photo by Rab Lawrence on Flickr under C.C. License）

澳洲力斷中國插手太平洋地區的事務！澳洲與東帝汶也曾合作開發「大日出」天然氣田，但因進度遲緩，導致東帝汶試圖另找中國合作，因此澳洲連忙任命維多利亞前州長布拉克斯為特別代表，盼能阻止東帝汶採取行動，尋求中國對該天然氣田的投資。

不排除與中國合作

路透社》報導，東帝汶與澳洲之間的帝汶海，有豐富天然氣資源，兩國曾協議共享資源，並共同持有「大日出」（Greater Sunrise）天然氣田的股份，盼一同合作開發能源項目。

「大日出」的資源包含石油和天然氣，價值約710億美元，是東帝汶未來的經濟命脈，目前澳洲伍德賽德公司持股33.44%、東帝汶國家石油公司56.56%、日本大阪燃氣公司則持有10%。

華盛頓郵報》報導，東帝汶與澳洲在加工地點等問題上陷入爭議，項目進度停滯不前。東帝汶總統霍塔表示，將「大日出」的天然氣輸往東帝汶本土，是國家戰略目標。他警告，如果「其他開發夥伴」拒絕投資於通往東帝汶的管線，那麼東帝汶「將積極考慮與中國投資者建立夥伴關係」。

緊急派出特使阻止

對此，東帝汶總統霍塔警告，若遲遲無法將天然氣輸入東帝汶，就考慮與中國投資者合作。霍塔強調，澳洲和印尼作為東帝汶近鄰，是首選的合作夥伴「但如果有機會能擴大與中國的關係，又何樂不為呢？」

此番言論隨即引發澳洲高度關注，連忙任命維多利亞前州長布拉克斯為特別代表，促成相關談判。專家分析說，因擔心中國的影響力日益加大，澳洲和美國正在加強與印太地區島國之間的關係，並阻止東帝汶得到中國的投資。

尤其中國外交部長王毅今年年中已出訪包括東帝汶在內多個太平洋國家，在索羅門群島與中國簽署安全協議，已引發美國與澳洲的高度警戒。

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澳洲 美國 華盛頓郵報 天然氣

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