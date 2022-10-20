巴西總統二輪廝殺 魯拉爭取福音派選民

挑戰現任總統波索納洛的候選人魯拉，決以確保宗教自由為題爭取更多選票！巴西總統將於10月底進行第二輪最終投票，第一輪雖由左派的魯拉獲勝，但與波索納洛的差距並沒有之前想的那麼大，陷入苦戰。因此他向過去普遍支持波索納洛的福音派選民發出公開信，強調確保宗教自由，設法擴大與波索納洛的差距。

爭取福音派選民支持

根據《半島電視台》報導，魯拉19日發表一封公開信表示，如今是個充滿謊言的時代，讓候選人很難捍衛真正的價值，因此他承諾如果上任，會像過去當總統（2003-2010）一樣，徹底捍衛巴西的宗教自由。他也說，雖然他個人反對墮胎，但這件事將會交由國會決定。

巴西於10月2日完成第一輪總統選舉投票，外界原本認為左派的魯拉將能在第一輪獲得50%以上的選票，打敗尋求連任的「巴西川普」波索納洛，但兩人分別獲得48%與43%的選票，並未達成50%門檻，因此將於10月30日進行第二輪選舉。

《半島》分析，巴西民調普遍低估福音派與保守派選民對波索納洛的支持，目前該國信仰福音派的選民超過3分之1，2032年甚至有機會超過40%，將超過天主教成為巴西主要信仰。但其中有65%的福音派民眾支持波索納洛；身為天主教徒的魯拉則獲得多數天主教徒的支持。

恐波索納洛不服結果

《美聯社》提到，在選戰中，波索納洛陣營指控若魯拉當選，恐將國內的福音派教堂關閉，而且魯拉對於墮胎的態度猶疑不決，增強波索納洛對他的打擊力道。波索納洛也持續煽動選民，對巴西的電子投票系統產生質疑，外界也將觀察他是否願意接受30日大選的最終結果。

《路透社》提到，波索納洛任內放任疫情擴散，造成巴西有3471萬人確診、68萬人死亡，而且自己還傳出疫苗貪污醜聞，但仍有許多保守派選民願意支持他，距離最終投票日不到兩個禮拜，目前魯拉以50%領先波索納洛的43%，但領先幅度比之前下降1%，選情仍有變數。

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