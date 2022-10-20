對抗中國威脅 澳洲仍支援印尼武器

印尼雖然人權退步，但為了防止中國威脅，澳洲還是不吝提供武器給印尼軍方！澳洲國防部19日宣布，仍持續對印尼提供武器還有軍事訓練的協助，印尼是澳洲最重要伙伴之一。但印尼境內分離組織眾多，除了近日在爪哇有暴動外，東邊的巴布亞島仍有武裝組織不願接受統治，常與軍方爆發衝突，傷及平民。

印尼人權記錄差

根據《半島電視台》與《雅加達全球》報導，澳洲國防部19日回應《半島》提問有關印尼境內如爪哇、巴布亞島等地人權倒退，是否還願意維持對印尼的軍事援助時，國防部肯定表示，印尼是澳洲最重要的區域合作伙伴之一，仍會持續長久以來對印尼的軍事援助。

由於印尼政府近日宣布要在巴布亞島新設3個行政單位，引發當地民眾示威抗議，造成44位民眾遭到逮捕，讓國際開始關注巴布亞島的人權惡化。2020年聯合國報告顯示，至少有5萬人因巴布亞省的暴力而失去家園，原因除了反抗軍以外，軍隊對原住民的濫殺濫捕、刑求也是重要的原因。

2021年上半年也有6千人因政府軍與巴布亞島西部的武裝團體衝突而逃離家園。印尼在1960年代早期開始進入巴布亞島採集資源，1969年在聯合國允許下，巴布亞島以公投方式加入印尼，但仍有許多當地原住民不願加入，因此組織武裝團體進行反擊。

澳洲牽手印尼抗中

澳洲總理艾班尼斯上任後，雖試圖與印尼強化關係，避免中國在南海的影響力大增，但以歷史淵源來說，澳洲過去支持東帝汶獨立（印尼反對，認為是領土一部份），且在2006年也有收容43位巴布亞島難民，但為了尋求可以制衡中國的對象，澳洲還是持續提供印尼軍事援助，並設法加強與印尼的關係。

澳洲伍倫貢大學教授韋伯-甘農擔心，若未來澳洲持續討好印尼，恐失去在人權議題上施壓印尼的空間。但墨爾本大學法學院教授林德賽認為，過去20年間地緣政治快速變化下，澳洲認為印尼是面對中國海權擴張的防火牆，也許先加強關係再談人權，或許是澳洲外交政策比較好的走向。

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