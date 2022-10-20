曼城風波：受傷港人召開記者會 駁中方指控

在中國駐曼城總領事館事件中被毆打的香港示威者鮑伯（Bob Chan），週三（10月19日）在英國倫敦連同英國國會議員召開記者會。他表示，自己當時被一名戴口罩的男子拖入領事館內，遭到拳打腳踢。

路透社報導，鮑伯說，襲擊始於一名戴口罩的男子從領事館內走出來，拿走和平抗議者的標語，「然後我發現自己被拖進了領事館」。他說，自己抓住了大門，但堅持不了多久，最終仍被強拉進領事館範圍內，頭髮遭人拉扯，被拳打腳踢。

鮑伯回憶，儘管其他示威者試圖將他拉出人群，但直到一名英國警察進入領館範圍內解救他時，襲擊行為才停止。他表示，自己的眼睛、頭部、頸部和背部都有瘀傷。

「我對這次無端襲擊感到震驚和傷害，因為從未想過這樣的事情會在英國發生。」鮑伯批評，這起事件是「野蠻的行為」，非常擔心自己和家人的安全。但他也表示，這不代表自己不會再站出來示威，「你打擊得我越大，我就越願意站出來，因為這是我的自由，不應該被這樣打擊」。

至於襲擊者身份，鮑伯稱自己不能說「百分之百」肯定，是中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原襲擊了他。

英國外交部週二（18日）已就此事召見中國駐英國臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律，給出合理解釋。中方則稱這是「惡意騷擾事件」，向英國提出交涉。

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）週三在接受英國媒體採訪時表示，「在英國的土地上，這種行為絕對不能接受。」

中方反控抗議者

當地媒體《曼徹斯特新聞晚報》（Manchester Evening News）週二（18日）報導，中國駐曼徹斯特領事館在事件發生後，已經提供了閉路電視畫面片段，並聲稱2名工作人員在暴力事件中遭到襲擊。

中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原在接受媒體採訪時承認，自己當天確實在現場。他稱，自己是被捲入暴力事件，但沒有受傷。他已寫信給大曼徹斯特警方，正在等待回應。

信件指出，鄭曦原認為抗議者的喊叫和標語是故意設計的，旨在挑釁、騷擾、驚嚇和困擾領事館工作人員，違反了英國的《公共秩序法》。他聲稱，抗議者曾被禮貌地要求撤除標語和畫像，但對方拒絕照做。

鄭曦原指控，是「一群抗議者衝進了領事館，工作人員用身體抵擋未經授權的進入和隨後的襲擊」。他還表示，「在隨後的混戰中，一名抗議者抓住一名領事館工作人員的脖子不肯鬆手。其他工作人員為解救該工作人員，將他們的同事拉進了領事館的院子。儘管如此，襲擊者執著不肯放手，自己一頭栽進了領事館的範圍。」

信中說，「儘管我們的幾名工作人員試圖將他拉下來，但襲擊者繼續襲擊我們的工作人員，因此我們的工作人員被迫鬆開他的手」，「最終襲擊者在警方的協助下被帶走」。

鄭曦原最後還寫到，他和妻子已經在曼徹斯特待了4年，「不希望這種友誼因此而受損。」他說：「我非常享受與這座城市及其市民的友誼。」

警方：調查仍需要時間

大曼徹斯特警方週三（19日）發布新聞稿指出，曼城事件調查仍在進行中。警方一直在盡可能地獲取更多相關人員的陳述，並繼續審查一系列閉路電視、警察隨身錄像、手機畫面等，以幫助全面了解事發經過。

除了受傷的示威港人鮑伯，警方表示，有警員在試圖將它從領事館帶出時，手受到輕微的傷害。此外，他們沒有收到任何其他傷害報告。目前為止，警方也未逮捕任何人。

大曼徹斯特助理警察局長波茨（Rob Potts）說：「這項複雜而敏感的調查涉及許多方面，我們將盡我們所能，盡可能獲得更多解答。」但他也強調，調查需要時間，將在適當時候盡可能定期提供更新消息。

（路透社、《曼徹斯特新聞晚報》）

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