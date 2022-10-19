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馬斯克可能在2025年前讓星鏈IPO 籌措擴張所需資金

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
分析師預測，馬斯克為籌措星鏈的擴張資金，可能在2025年前將其分拆上市。美聯社
分析師預測，馬斯克為籌措星鏈的擴張資金，可能在2025年前將其分拆上市。美聯社

研調機構CCS Insight表示，美國億萬富豪馬斯克可能在2025年前，分拆SpaceX公司的「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，並推動星鏈的首次公開發行股票（IPO）。

據CCS Insight 18日發布的年度科技業預測報告，隨著星鏈的營收可預測性愈來愈高、用戶數也日益增加，星鏈將從SpaceX分拆，以籌措資金，滿足市場對其服務不斷增加的需求。

CCS Insight首席研究員伍德說：「我們認為這麼做（分拆上市）非常合理，星鏈需要龐大的投資資金。」

伍德表示，SpaceX為星鏈辦理IPO後，將讓資金流向SpaceX，藉以擴大星鏈的全球布局，使星鏈成為首屈一指的寬頻衛星網路業者。

SpaceX的高階主管過去幾年已曾提及推動星鏈IPO的議題。馬斯克去年也說，若對營收的掌握程度更高，SpaceX會讓星鏈分拆上市，但他今年稍早向SpaceX員工表示，星鏈的IPO最快要到2025年或之後才會實現。

馬斯克原先設定讓星鏈上市的最快時程是今年。財經媒體CNBC取得的電郵顯示，馬斯克曾在2019年5月說，「星鏈在大概三年後上市可能相當合理」。

星鏈最近因其在俄烏戰爭中的作用而備受關注。SpaceX已向烏克蘭捐贈星鏈通訊設備，讓烏國的部隊在對抗俄軍時，即使基礎設施遭摧毀，仍保有通訊能力。

馬斯克日前曾表示，由於成本問題，SpaceX無法無限期支應在烏克蘭的網路服務；這項說法引發各界抨擊後，馬斯克改口表示，將持續金援基輔當局，提供免費的星鏈服務，即便星鏈仍持續虧損。

馬斯克 SpaceX IPO 美國 俄烏戰爭

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