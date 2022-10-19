快訊

今年首例百日咳 北部國中生確診症狀曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中亞國家向中國靠攏 俄國漸失領導地位

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
俄羅斯對於中亞各國的影響力，似乎正在消退。 法新社
俄羅斯對於中亞各國的影響力，似乎正在消退。 法新社

中國將成為新的中亞老大哥？日前聯合國針對俄羅斯在烏克蘭公投結果進行投票，結果中亞兩大國家哈薩克與烏茲別克倒戈棄權，並未支持俄國，反而在討論中國新疆人權問題上投出反對票，似乎有意討好中國。分析師認為，俄國目前中亞保護者的角色，正逐漸被中國取代。

中亞兩國態度轉變

據《Oilprice.com》報導，今年10月12日，針對是否贊成烏克蘭領土完整並譴責俄羅斯在佔領地區公投，哈薩克與烏茲別克與其他35個聯合國會員國行使棄權，只有包括俄國在內5個國家反對該決議案，143票贊成，其中白俄羅斯是唯一支持的前蘇聯共和國，中立國土庫曼則未投票。

反觀稍早在聯合國人權理事會討論中國新疆問題時，兩國卻投出反對票，明顯支持中國，這輪投票共有19國反對，17票贊成，棄權11票。對此，國際特赦組織針對中國政府犯下的暴行，各國卻不發表意見，甚至阻擋討論一事給予譴責。

哈薩克不反對中國

哈薩克總統托卡葉夫過去曾明確表示，對於新疆人權問題沒有興趣，他在2019年受訪時表示，「人權團體在這項議題上通常會提供錯誤資訊，哈薩克不應成為全球反中國陣線的地方。」

據《路透社》報導，數據顯示，包括塔吉克在內的中亞國家已大幅增加外貿金額，其中很可能是重新出口商品至俄羅斯，因為俄國受到制裁與外資撤離，導致當地無法直接買到商品。

哈薩克分析師魯斯塔姆表示，「中亞國家注意到俄羅斯對當地興趣日益增加以及對該地區的依賴，於是利用這種情況表達他們的不滿並且希望建立更平等的關係，讓俄羅斯至少稍微放棄大哥心態。」

中國將扮演重要角色

即便如此，根據中亞顧問阿利舍爾·伊爾哈莫夫認為，哈薩克和烏茲別克仍然會小心翼翼不與莫斯科為敵，因為兩國依舊將俄羅斯視為地區警察，在危機中他們還是需要俄國的幫助。不過，他也指出，「我們已看到俄羅斯正在將中亞國家主要保護人的角色拱手讓給中國，權力真空將由中國補上。」

【更多精采內容，詳見

白俄羅斯 人權 新疆

延伸閱讀

俄羅斯轟炸電廠 烏克蘭面臨嚴冬威脅

烏克蘭國會通過決議 稱車臣暫時被俄占領

俄炸毀烏3成發電廠 澤倫斯基：與俄沒談判空間

首次 烏俄大規模換女囚 基輔救回108人

相關新聞

柬埔寨宣傳掃蕩成果 政府發言人卻抨擊記者：無權興師問罪

柬埔寨打工陷阱醜聞鬧上國際，柬國近日舉辦記者會對外宣傳掃蕩成果，但與會官員持續迴避點名這些從事網路賭博與詐騙的園區幕後金...

受極端氣候摧殘 貧國要向富國求償

富有國家應該對於未能阻止氣候暖化造成損失給予賠償。由阿富汗與越南等20個國家組成的「20弱國聯盟」（Vulnerable 20 Group）日前提議，富有國家必須立即協助受到極端氣候摧殘的國家，因為當

中亞國家向中國靠攏 俄國漸失領導地位

中國將成為新的中亞老大哥？日前聯合國針對俄羅斯在烏克蘭公投結果進行投票，結果中亞兩大國家哈薩克與烏茲別克倒戈棄權，並未支持俄國，反而在討論中國新疆的人權問題上投出反對票，似乎有意討好中國。分析師認為，

餐廳老闆控他為「開業25年最誇張奧客」！美國名主持人致電道歉

英國喜劇演員、美國CBS電視台《深夜秀》（The Late Late Show）主持人柯登（James Corden）近...

俄羅斯轟炸電廠 烏克蘭面臨嚴冬威脅

烏克蘭民眾在戰死前，可能會先凍死！俄軍近日加強對烏克蘭基礎建設的轟炸，約有30%電廠遭俄軍炸毀，許多民眾家中暖氣無法供電，只能蒐集木材生火取暖，許多烏克蘭前線地方政府都建議民眾撤離，因為冬天當地將無法

北韓隔4天又射250砲彈 金正恩專用列車內部曝光

北韓時隔4天再次向東岸和西岸外海砲擊，共發射約250發砲彈。南韓表示，北韓接連不斷的挑釁嚴重危害朝鮮半島乃至國際社會的和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。