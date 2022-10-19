中亞國家向中國靠攏 俄國漸失領導地位

中國將成為新的中亞老大哥？日前聯合國針對俄羅斯在烏克蘭公投結果進行投票，結果中亞兩大國家哈薩克與烏茲別克倒戈棄權，並未支持俄國，反而在討論中國新疆的人權問題上投出反對票，似乎有意討好中國。分析師認為，俄國目前中亞保護者的角色，正逐漸被中國取代。

中亞兩國態度轉變

據《Oilprice.com》報導，今年10月12日，針對是否贊成烏克蘭領土完整並譴責俄羅斯在佔領地區公投，哈薩克與烏茲別克與其他35個聯合國會員國行使棄權，只有包括俄國在內5個國家反對該決議案，143票贊成，其中白俄羅斯是唯一支持的前蘇聯共和國，中立國土庫曼則未投票。

反觀稍早在聯合國人權理事會討論中國新疆問題時，兩國卻投出反對票，明顯支持中國，這輪投票共有19國反對，17票贊成，棄權11票。對此，國際特赦組織針對中國政府犯下的暴行，各國卻不發表意見，甚至阻擋討論一事給予譴責。

哈薩克不反對中國

哈薩克總統托卡葉夫過去曾明確表示，對於新疆人權問題沒有興趣，他在2019年受訪時表示，「人權團體在這項議題上通常會提供錯誤資訊，哈薩克不應成為全球反中國陣線的地方。」

據《路透社》報導，數據顯示，包括塔吉克在內的中亞國家已大幅增加外貿金額，其中很可能是重新出口商品至俄羅斯，因為俄國受到制裁與外資撤離，導致當地無法直接買到商品。

哈薩克分析師魯斯塔姆表示，「中亞國家注意到俄羅斯對當地興趣日益增加以及對該地區的依賴，於是利用這種情況表達他們的不滿並且希望建立更平等的關係，讓俄羅斯至少稍微放棄大哥心態。」

中國將扮演重要角色

即便如此，根據中亞顧問阿利舍爾·伊爾哈莫夫認為，哈薩克和烏茲別克仍然會小心翼翼不與莫斯科為敵，因為兩國依舊將俄羅斯視為地區警察，在危機中他們還是需要俄國的幫助。不過，他也指出，「我們已看到俄羅斯正在將中亞國家主要保護人的角色拱手讓給中國，權力真空將由中國補上。」

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