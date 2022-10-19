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受極端氣候摧殘 貧國要向富國求償

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
氣候變遷讓弱勢國家的處境更加艱難。 路透社
氣候變遷讓弱勢國家的處境更加艱難。 路透社

富有國家應該對於未能阻止氣候暖化造成損失給予賠償。由阿富汗與越南等20個國家組成的「20弱國聯盟」（Vulnerable 20 Group）日前提議，富有國家必須立即協助受到極端氣候摧殘的國家，因為當初未及時作出行動的代價，已讓弱小的開發中國家無招架之力。

應提早做出因應

據《衛報》報導，V20稍早指出，富有國家應該針對氣候危機造成的損失和損害（loss and damage）付上代價，馬爾地夫環境部長阿敏娜指出，因為全球最富有的國家未能協助貧窮國家發展彈性對抗極端氣候，例如興建海堤或防洪屏障，如今才迫使受害國家提出損失和損害。

承諾金援卻未兌現

過去富有國家曾承諾在2020年前，每年提供1,000億美元資金給貧窮國家作為氣候融資，但目前並未全部兌現，而且其中多數是提供給中收入國家進行減碳，而非協助最貧窮國家適應氣候衝擊。

據《環境與能源新聞》報導，馬爾地夫前總統及V20大使納希德指出，「我們現在不只是用借來的錢過日子，也在跟時間賽跑，時間已經不多了。」

V20官員也表示，各國應該全面檢討借貸、氣候融資與保險機制以及支持增加綠能計畫。

美國自然資源守護委員會代表喬思韋茨指出，「受衝擊的國家試過其他許多方法，但是疫情已進入第3年，氣候危機已發生了好幾十年，許多國家這張空頭支票已不抱希望。」

對高污染行業課稅

這次提議內容指出，涵括已開發及快速工業化國家的G20自己製造了80%全球溫室氣體，即使部分國家已設置目標，但G20目前在減碳上效果有限。另外，這次也提議向石油及天然氣製造商或經常搭飛機的乘客課暴利稅，作為損失和損害基金。

整體來說，過去20年來，因為氣候相關災難，造成將近6成的V20國家損失5分之1財產。

20個弱國包含阿富汗、孟加拉、巴貝多、不丹、哥斯大黎加、衣索比亞、迦納、肯亞、吉里巴斯、馬達加斯加、馬爾地夫、尼泊爾、菲律賓、盧安達、聖露西亞、坦尚尼亞、東帝汶、圖瓦盧、萬那杜和越南，人口數達15億人。

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馬爾地夫 G20 極端氣候

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