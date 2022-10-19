俄羅斯轟炸電廠 烏克蘭面臨嚴冬威脅

烏克蘭民眾在戰死前，可能會先凍死！俄軍近日加強對烏克蘭基礎建設的轟炸，約有30%電廠遭俄軍炸毀，許多民眾家中暖氣無法供電，只能蒐集木材生火取暖，許多烏克蘭前線地方政府都建議民眾撤離，因為冬天當地將無法供應暖氣。北約等國家則批評俄羅斯的轟炸行為極不人道。

轟炸造成嚴重停電

根據《美聯社》報導，由於俄軍佔領的克里米亞大橋遭到炸斷，引發俄羅斯總統普丁不滿，對烏克蘭如基輔、克爾森等地區加強轟炸，據統計，烏克蘭約有30%的電廠遭到俄軍炸毀。9歲的帕申科與他的奶奶住在沒有水、電與瓦斯的卡爾可夫地區，還有上百萬烏克蘭人與他們的處境相同。

帕申科一家煮飯與居住的地方不同，但因為氣候寒冷，奶奶受訪時表示根本寸步難行，加上自己年老行動不便，處境顯得更為艱難；47歲的賽魯可夫則有臥床生病7年的母親要撫養，他希望能恢復電力，否則不知道媽媽是否能度過這個嚴冬。

俄羅斯17、18兩日以大量飛彈、無人機攻擊烏克蘭，帕申科到外面找水源、蒐集木材生火取暖的同時，還要面對隨時可能來襲的飛彈。東烏克蘭由於靠近戰爭前線，當地許多政府都建議民眾提前撤離，否則境內所有設施都被轟炸殆盡，將沒有任何可以過冬的設備使用，民眾恐因此被凍死。

歐洲面臨嚴冬考驗

在烏克蘭東部小鎮庫里利夫卡，37歲的帕楊尼斯卡表示，他已經蒐集足夠過冬的木頭，由於家裡沒有壁爐，而且窗戶全部因爆炸衝擊波與碎裂物炸毀，因此決定找附近有壁爐與牆壁的屋子靠著躲一躲，柴火燒一燒、衣服隨便蓋一下就湊合著生活了。

《英國廣播公司》提到，西方都對俄羅斯的轟炸感到不滿，美國國務院強硬表示不會在制裁上猶豫，歐盟也表示在蒐集相關證據。不過，由於要降低俄羅斯天然氣能源依賴，加上俄羅斯技術性停止輸氣，將讓歐洲在冬天面臨能源不足的窘境，其他未涉戰事的國家恐怕也很難度過這個寒冬。

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