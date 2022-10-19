快訊

韓國瑜、蔣萬安周六有望同台 藍營人士揭「這關鍵」決定是否對蔣有利

面對全球高度不確定 楊金龍：央行貨幣決策面臨3大挑戰

日籍課長戀台籍風俗娘掏空兩億極樂高雄 81件精品明拍賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄羅斯轟炸電廠 烏克蘭面臨嚴冬威脅

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

烏克蘭民眾在戰死前，可能會先凍死！俄軍近日加強對烏克蘭基礎建設的轟炸，約有30%電廠遭俄軍炸毀，許多民眾家中暖氣無法供電，只能蒐集木材生火取暖，許多烏克蘭前線地方政府都建議民眾撤離，因為冬天當地將無法供應暖氣。北約等國家則批評俄羅斯的轟炸行為極不人道。

轟炸造成嚴重停電

根據《美聯社》報導，由於俄軍佔領的克里米亞大橋遭到炸斷，引發俄羅斯總統普丁不滿，對烏克蘭如基輔、克爾森等地區加強轟炸，據統計，烏克蘭約有30%的電廠遭到俄軍炸毀。9歲的帕申科與他的奶奶住在沒有水、電與瓦斯的卡爾可夫地區，還有上百萬烏克蘭人與他們的處境相同。

帕申科一家煮飯與居住的地方不同，但因為氣候寒冷，奶奶受訪時表示根本寸步難行，加上自己年老行動不便，處境顯得更為艱難；47歲的賽魯可夫則有臥床生病7年的母親要撫養，他希望能恢復電力，否則不知道媽媽是否能度過這個嚴冬。

俄羅斯17、18兩日以大量飛彈、無人機攻擊烏克蘭，帕申科到外面找水源、蒐集木材生火取暖的同時，還要面對隨時可能來襲的飛彈。東烏克蘭由於靠近戰爭前線，當地許多政府都建議民眾提前撤離，否則境內所有設施都被轟炸殆盡，將沒有任何可以過冬的設備使用，民眾恐因此被凍死。

歐洲面臨嚴冬考驗

在烏克蘭東部小鎮庫里利夫卡，37歲的帕楊尼斯卡表示，他已經蒐集足夠過冬的木頭，由於家裡沒有壁爐，而且窗戶全部因爆炸衝擊波與碎裂物炸毀，因此決定找附近有壁爐與牆壁的屋子靠著躲一躲，柴火燒一燒、衣服隨便蓋一下就湊合著生活了。

英國廣播公司》提到，西方都對俄羅斯的轟炸感到不滿，美國國務院強硬表示不會在制裁上猶豫，歐盟也表示在蒐集相關證據。不過，由於要降低俄羅斯天然氣能源依賴，加上俄羅斯技術性停止輸氣，將讓歐洲在冬天面臨能源不足的窘境，其他未涉戰事的國家恐怕也很難度過這個寒冬。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭 俄羅斯 飛彈 停電

延伸閱讀

烏克蘭國會通過決議 稱車臣暫時被俄占領

俄炸毀烏3成發電廠 澤倫斯基：與俄沒談判空間

首次 烏俄大規模換女囚 基輔救回108人

澤倫斯基：俄羅斯使用伊朗無人機 顯示政軍破產

相關新聞

今年又是「新冠冬季」？美歐Omicron新型亞種病毒頻現

日經新聞報導，美國、英國及其他國家不斷出現新冠變種病毒Ｏmicron的新型亞種病毒，隨著北半球進入冬季，可能再度掀起一波...

不安分！北韓再射100多枚砲彈 南韓軍方：違反919軍事協議

南北韓緊張局勢持續升溫，北韓18日才向東、西部海域發射約250枚砲彈，今天（19日）又向西部海域發射100多枚砲彈。

餐廳老闆控他為「開業25年最誇張奧客」！美國名主持人致電道歉

英國喜劇演員、美國CBS電視台《深夜秀》（The Late Late Show）主持人柯登（James Corden）近...

俄羅斯轟炸電廠 烏克蘭面臨嚴冬威脅

烏克蘭民眾在戰死前，可能會先凍死！俄軍近日加強對烏克蘭基礎建設的轟炸，約有30%電廠遭俄軍炸毀，許多民眾家中暖氣無法供電，只能蒐集木材生火取暖，許多烏克蘭前線地方政府都建議民眾撤離，因為冬天當地將無法

北韓隔4天又射250砲彈 金正恩專用列車內部曝光

北韓時隔4天再次向東岸和西岸外海砲擊，共發射約250發砲彈。南韓表示，北韓接連不斷的挑釁嚴重危害朝鮮半島乃至國際社會的和...

德總理拍板 最後3核電廠延役至明年4月

德國總理蕭茲周一晚間決定，最後剩餘的三座核電廠全數延後除役，最遲至2023年4月中旬。柏林當局正試圖緩解前所未有的能源危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。