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中俄間「無止境的友誼」面臨考驗？俄媒怨陸晶片故障率四成

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
俄媒工商日報（Kommersant）報導，俄羅斯從中國大陸取得的晶片故障率達四成，遠高於俄烏戰爭前的2%。路透
俄媒工商日報（Kommersant）報導，俄羅斯從中國大陸取得的晶片故障率達四成，遠高於俄烏戰爭前的2%。路透

俄羅斯媒體爆料，俄國從中國大陸取得的晶片故障率達四成，遠高於俄烏戰爭前的2%，讓俄國電子商品製造商感到頭痛不已。

The Register引述俄媒工商日報（Kommersant）報導，消息人士說，在俄羅斯入侵烏克蘭前，大陸出口俄國的晶片故障率為2%，如今卻達到40%。這代表近幾個月從大陸運往俄國的晶片，故障率竟暴增1,900%。

對於需要許多不同晶片的現代裝置以及同樣也很重要的軍事設備來說，即便是2%的故障率，已不太理想，更何況是40%，這意味著基本上在製作任何東西時，都必須先浪費大量時間和精力進行測試。

報導指出，俄羅斯電子商品製造商正過著很煎熬的日子，除了高故障率之外，從非正當管道的灰市取得零件的速度，也不如從正當管道來得快，目前俄國境內的供應鏈遭遇瓶頸。

該報導將這個情況歸咎於歐美國家對俄國祭出的經濟制裁，迫使許多大企業撤出俄國，讓灰市的經銷商和其他奉行機會主義的營運商，成為少數願意和俄國企業打交道的實體。或許就是這些業者向俄羅斯買家傾銷不能用的產品，因為他們也知道這些買家無法輕易取得替代品。

The Register指出，若俄國從大陸獲得的晶片真的有40%是壞的，讓中俄兩國今年2月宣稱「兩國之間無止境的友誼」說法面臨考驗。另外，考量到北京當局經常宣稱打擊貪腐、實現經濟現代化、只專注於開發領先全球的產品品質，如此高的故障率也令人難以理解。

俄羅斯 俄烏戰爭

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