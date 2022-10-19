台海現狀已鬆動 專家憂中國秀肌肉的誘惑大增
專家警告，美中在台灣問題的對峙之下，美中台之間保持幾十年現狀的根基已鬆動，而中國大陸在經濟和軍事勢力崛起，恐帶動亞太地區軍事化的風潮。
卡內基國際和平基金會副院長方艾文（Evan Feigenbaum）周三在墨爾本一場由亞洲協會主辦的研討會中表示 ，美中之間戰略上的競爭加劇，每碰到台灣總是「各說各話」。他警告，保持美中台幾十年來穩定的基本支柱如今已鬆動，權力平衡正倒向中國這一邊，中國施展此權力的誘惑也大增。
這位曾任職於美國國務院的專家說：「這問題的嚴重性未來兩年左右勢將倍增。」
南亞研究所（ISAS）所長莫漢（Raja Mohan）指出，近年來中國經濟和軍事實力大幅提升，迫使亞太各國競相提升國防能力。
莫漢說，顧及北京方面的軍事投送能力，日本、南韓、印度都在擴充軍力，「中國大陸周邊將出現更多軍事化的布局」。
會中討論了日本、印度、澳洲和美國所組「四方安全對話」（Quad）地位漸增。莫漢指出，印度原本是不結盟國家，如今也出現「歷史性轉移」，向美國靠攏。
不過，戰略與國際研究中心（CSIS）駐印尼專家 Shafiah Muhi 表示，東南亞大部分國家對Quad和AUKUS（澳英美三方安全夥伴協議）心情五味雜陳，擔心如此發展不符當地的利益。
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