歐盟新車銷售連二月成長 但前景充滿變數

歐洲上月新客車註冊數已連續第二個月正成長，此時供應鏈瓶頸已稍見緩解，但經濟展望持續惡化，顯示接下來新車市場充滿變數，銷售增長的趨勢可能反轉。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）18日公布，歐盟9月新車註冊數年增9.6%至78萬7,870輛，但主要是因為去年同期的基期較低，當時汽車生產飽受半導體缺貨衝擊。上個月歐盟主要汽車市場的銷售都是正成長，其中德國和西班牙年增幅分別為14%和13%；法國和義大利各為5.5%和5.4%。

至於歐盟、歐洲自由貿易協會（EFTA）及英國車市9月總銷量則達105萬輛，較去年同期增加7.9%。

ACEA表示，儘管歐洲8-9月汽車銷售均為正成長，但今年1-9月的新客車註冊數年減9.9%至680萬輛，所有主要市場的註冊數都下滑。

即使交車量攀升，但銷售仍低於2019年疫情爆發前的水準。供應鏈問題正在緩解，但通膨高漲和經濟展望惡化，可能導致車市復甦脫軌。

彭博訪調經濟學家預估，歐元區2023年的經濟預將萎縮0.1%，比9月預估的成長0.3%下修。歐洲最大經濟體德國估萎縮0.5%，但法國、義大利及西班牙預料擴張。

歐洲央行（ECB）之前遭外界抨擊太慢採取行動壓制創紀錄的通膨，總算在9月大舉升息3碼，貨幣緊縮步調大於7月的升2碼。ECB表示，預料持續升息以壓制需求。