尼特族、躺平族之後 見識西班牙異軍突起的「尼尼族」
聽說過躺平族，見識一下西班牙的「尼尼族」（nini）！
經濟合作暨發展組織（OECD）最新報告Education at a Glance 2022 — OECD Indicators指出，西班牙年輕人當中每10人就有1人是「尼尼族」，目前不念書也不工作，也沒有念書或工作的計畫。nini是西班牙文ni estudian, ni trabajan（不讀書也不工作）的縮寫。禍首是年輕人的高失業率。
西班牙4700萬人口中，278,379人是尼尼族，有10%出自18至24歲的年齡群。
英文稱為尼特族（Neets，not in education, employment or training：沒在讀書也沒就業或接受職訓）。
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