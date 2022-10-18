對梵谷「向日葵」潑蕃茄湯 她說就是知道有玻璃保護才動手

從當時的影片可見，這2名女性環保行動分子對「向日葵」名畫潑灑蕃茄湯後，就用膠水將雙手黏在畫作旁邊的牆上，其中一人接著喊到，「藝術或生命，哪個更值錢？這比食物更有價值嗎？比正義更有價值嗎？你們比較關切保護一幅畫，還是保護我們的地球與人類？」

由於「向日葵」有著玻璃覆蓋，因此這個舉動並未破壞畫作本身，就只導致畫框輕微受損。媒體事後指出，這2名環保行動分子分別是20歲的霍蘭德（Anna Holland）與21歲的普拉莫（Phoebe Plummer），兩人都被警方逮捕，被控涉嫌刑事損害和加重非法侵入，但她們均提出無罪辯護。

LADBible報導，當初大喊口號的普拉莫在TikTok發布影片，解釋她們為什麼選擇瞄準梵谷的畫作，同時也明確表示，就是因為知道「向日葵」受到保護，不會造成損壞，才會對著畫作潑蕃茄湯。她表示，「絕對沒有對畫造成破壞，它在玻璃的後面。如果我們不知道它在玻璃後面，我們就永遠不會考慮這樣做，這樣我們就不會造成任何損壞」。

普拉莫說，「我的意思是，說真的，我們坐在那裡，仍然黏在牆壁上時，他們用一點廚房紙巾（Kitchen Roll）就擦乾淨了」。

普拉莫表示，「我承認，這看起來像個有點荒謬的行動，我同意這很荒謬，但我們不是在問『大家都應該在畫作潑番茄湯嗎』的問題，我們正在做的是讓對話繼續，這樣我們可以提出重要的問題」。據報導，普拉莫與霍蘭德的出庭應訊日已經定在12月13日。