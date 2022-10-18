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綠能發電創紀錄 減緩歐盟通膨壓力

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

發展綠能已成減緩通膨的硬道理！最新報告顯示，歐盟風電與太陽能已達到總發電量的24%，創下歷史紀錄，也使得歐洲減少購買價格高昂的化石燃料，節省大量成本。報告強調，發展綠能可以節省化石能源的成本，可減緩通膨與政府財政負擔。

再生能源發電破紀錄

CNN》報導，俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯持續以減少天然氣供應來抗衡西方聯盟，尤其歐洲2020年時有41%的化石燃料都仰賴俄羅斯，更重創歐洲的能源命脈。但最新報告顯示，歐盟風力與太陽能發電已達到總發電量的24%，創下全新紀錄。

風力與太陽能等綠能發電的發展，也有助於歐洲對抗能源價格飆升的狀況。自3至9月以來，再生能源的量能提升，讓歐洲可以減少進口高價的化石燃料，目前已幫助歐盟國家節省990億歐元。

在歐盟27個國家中，有19個國家風力與太陽能發電量都達到新高，其中波蘭以再生能源發電量較去年上升48.5%，勇冠歐盟其他國家。

西班牙與去年相比，則通過再生能源多生產了7.4兆瓦時(TWh)的電量，因此大量減少天然氣進口，節省超過1.7億歐元。

發展綠能可抗通膨

「歐洲的再生能源還有發展的空間！」歐洲智庫強調，化石燃料發電仍佔歐盟電力的20%左右。分析師羅素羅威表示，「目前風能與太陽能已經在幫助歐洲民眾度過難關，但未來的潛力更龐大」。

目前歐洲能源的價格仍然相當高昂，更是推動歐洲通膨的主因之一，這也意味著「更多的再生能源等於更少的通貨膨脹」。《CNN》報導，目前部分歐盟國家已宣布了數千億美元的財政支持計劃，通過補貼民間使用能源，但許多企業和家庭仍然無法支付賬單。

該報告警告說，如果不加緊腳步發展綠能的話，歐洲「在很長一段時間內，都要補貼高昂的化石能源價格」。

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歐盟 再生能源 化石

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