美元貶 英鎊強彈因英國逆轉減稅計畫 日圓貶破149

美元兌一籃子主要貨幣周一（17日）走貶，英鎊跳漲，此前英國新任財政大臣放棄了政府「小型預算」中的大部分計畫，而美銀優於預期的財報提振市場的風險胃納，削弱美元買盤。不過，日圓兌美元匯率貶破149日圓，再度刷新32年最弱水準。

美元指數下滑1.1%至112.07。

美元兌日圓18日升值0.25%至149.04日圓。儘管日本當局周一繼續向市場發出警告，表示要對日圓過度貶值作出強有力回應，但日圓依然若。交易人士關注日本央行的任何干預措施。日本當局上個月進行了干預，為1998年以來首次購買日圓，此前日本央行堅持維持超低利率政策，這在今年打擊了日圓。

歐元兌美元升值1.2%，至0.9841美元，為10月6日以來最高。

英鎊匯率18日強彈1.66%，報1.1358美元，此前曾觸及1.1440美元，為10月5日以來最高。

上周五獲英國首相特拉斯任命為財政大臣的韓特推翻了450億英鎊的「小型預算」的大部分內容，此前這項預算計畫引發了市場動盪，其中英鎊創下歷史新低，英國央行也被迫進行干預。在撤回該計畫的消息傳出後，英國公債價格大幅回升。

ForexLive的首席貨幣分析師Adam Button說：「本月迄今，英鎊一直是外匯市場的驅動因素，英國政府宣布的大逆轉恢復了對英鎊的信心，並帶走了美元買盤。」

IG的首席市場分析師Chris Beauchamp說：「目前，市場似乎樂於給新任財政大臣時間和空間，讓他把政府的爛攤子收拾好。」

不過，野村外匯策略師Jordan Rochester周一在彭博電視採訪中表示：「今早有點歡欣鼓舞，因為韓特正在大舉收緊財政政策。」「由於這種欣喜，英國公債可以上漲。但我確實認為這是短期的，隨著經濟衰退風險加大，我們依然認為歐洲和英國看起來沒有吸引力。」