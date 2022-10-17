洛興雅人殺洛興雅人 2名難民營領袖遭砍殺

美國將在11月8日舉行期中選舉，距今僅剩3周，民主黨黨中央希望候選人能強調拜登政府投入1.9兆美元救經濟，但候選人卻不敢提，因為民調雖然顯示選民樂於拿到政府給的1400美元紓困現金，卻也愈來愈傾向相信共和黨的說法：拜登大撒幣助長了通膨。經濟一向是美國選民最關心的，而且選民最在乎的是眼前的經濟問題，通膨會使民主黨痛失參眾兩院多數優勢嗎？

2022-10-18 00:26