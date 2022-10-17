洛興雅人殺洛興雅人 2名難民營領袖遭砍殺

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
孟加拉境內的洛興雅人難民社區。歐新社
孟加拉境內的洛興雅人難民社區。歐新社

孟加拉警方16日表示，兩名洛興雅難民營的社區領袖遭暴徒殺害，凶手是「若開洛興雅救世軍」（Arakan Rohingya Salvation Army，ARSA）。

半島電視台報導，十幾個洛興雅暴民在15日晚間砍死兩名難民營社區領袖，一人當場遇害，另一人送醫後傷重不治，是近幾個月來難民營最嚴重的攻擊案件。

負責難民營維安的資深警員將兩起謀殺歸咎於「若開洛興雅救世軍」，一支曾對緬甸政府發動多次攻擊、聲稱要「捍衛洛興雅人權利」的武裝集團。

近幾個月來，各幫派與集團將觸手伸入難民營，欲掌控營內毒品交易，並透過謀殺與綁架威嚇難民營多位社區領袖，過去3個月來已有14位洛興雅人被殺。

ARSA尚未對15日的兩起謀殺指控做出回應。

洛興雅 難民 緬甸

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