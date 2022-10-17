歐盟各國外長將討論如何「微調」歐中關系

歐盟各國外長本周在盧森堡召開峰會。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟國家的外長們將簽署一項向烏克蘭提供“強大訓練任務”的協定。博雷利在峰會召開前說，歐盟國家的軍事力量“匯總在一起”可以實現比單一力量更大的價值。

本周一俄羅斯軍方采用導彈和無人機對烏克蘭首都基輔實施了襲擊。歐盟各國外長在峰會上將決定向烏克蘭提供哪些最新的支持與援助。

德國外長貝爾博克在抵達盧森堡之後表示，針對基輔的最新襲擊“清楚地表明了這場仍在持續的戰爭的殘酷性”。她強調向烏克蘭提供援助十分重要。

丹麥外交大臣科弗德（Jeppe Kofod）說，向烏克蘭提供“強大訓練任務”可能是“歐盟有史以來最大的任務”。

在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，今年在6月1日，近67%的丹麥選民在公投中投票贊成廢除所謂的歐盟防務保留地位。此前根據所享有的“特殊待遇”，丹麥不必在國防政策問題上與其他歐盟國家合作。根據公投結果，丹麥將參與歐盟的安全和防御機制。

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）說，愛爾蘭希望向烏克蘭提供有關爆炸物管理和排雷方面的培訓。歐盟以前曾向馬裡提供過類似的培訓。

德國外長貝爾博克說，大約有15000名烏克蘭軍人將在歐洲接受培訓。

歐盟一位高級官員說，第一批培訓將於11月中旬開始，包括12000名烏克蘭軍人（含預備役）以及2800名特戰隊軍人。

在涉及到對華關系的問題上，歐盟外長們表示將在本周晚些時間討論如何“微調”同中國的關系。

中國是歐盟重要的貿易伙伴，歐洲對中國的產品和原材料具有依賴性。

外交官們表示，布魯塞爾方面擔心中國國家主席習近平正將中國引向一條日益專制的道路，同時對習近平對俄羅斯總統普京的支持感到不安。

歐盟也密切關注上周日開幕的中共二十大。

另外歐盟外長們還將在峰會上討論如何因應伊朗當局強力鎮壓伊朗國內的抗議活動。

（德新社、路透社）

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