德國前國防部長沙爾平：德中經濟和社會相互依賴

曾擔任過德國聯邦國防部長的魯道夫·沙爾平（Rudolf Scharping）作為友好人士向中共中央和中共中央總書記習近平發出賀電賀函，祝賀中共二十大勝利召開。沙爾平退出政壇之後，開辦了魯道夫沙爾平戰略咨詢交流有限公司，15年來一直從事於公共領域的戰略咨詢以及德國國內和以中國為重點的國際領域商務拓展戰略的發展及實施。

目前中國與世界之間出現的前所未有的碰撞，俄羅斯侵略烏克蘭更是加劇了中國同世界之間的疏離感，沙爾平近日在China Table上發表文章指出，德中經濟和社會都是相互依賴，作為全球性的挑戰，缺少了中國的參與無法為找尋和平的問題獲得持久性的答案。

沙爾平在文章中指出，印度、巴西、南非和中國等國家認為俄羅斯對烏克蘭的侵略主要是歐洲自己的事務。例如，印度的公司以優惠價購買俄羅斯的石油，再以國際市場價轉售石油產品。

他認為，德國和歐洲應該對包括中國在內的現實情況有一個更分明的認識。反過來也是如此。他指出，1972年德中建交的時候，中國正處於文革之中，社會崩壞，政局復雜，但是德國與中國建立起邦交關系，並為建設性的和平和發展政策做出了貢獻。

沙爾平在文章中寫道：“而今，到處都是必須通過‘脫鉤’來擺脫‘依賴性’的口號。但如果我們冷靜地審視一下相互之間的依賴關系，就可以看到一幅經濟和社會相互依賴的畫面。”

“無論是醫藥原料（高達70%來自中國）還是半導體，無論是機械和設備工程的中間產品還是化學工業，無論是稀土還是德國源轉型所不可或缺的其他材料——這個名單可以無限地擴展，而且是雙向依賴。盡管新冠疫情的存在，但（德中兩國間）貿易從未如此廣泛，投資從未如此高漲，研究和開發從未如此密集。但是，除了全球分工的經濟優勢和在穩定的政治框架內對其進行保障外，還關系到更多的利害關系。”

沙爾平在文章中指出，中國必須做出決定，是否“重建”令其獲得成功的基礎，是否將改革開放的政策堅持推行下去。嚴格的清零政策不但給經濟帶來負面影響，同時也讓中國民眾心中的挫折感和憤怒不滿衍生到官方無法再忽視的程度。與此同時，在結束烏克蘭戰爭重新恢復和平的問題上，中國也應該采取積極負責任的行動。

德國經濟界對經濟部新路線不以為然

避免德國經濟與中國市場脫鉤，這是目前德國經濟界普遍的看法。今年9月21日，德國經濟界領袖同聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）舉行視頻會議，討論議題有關企業怎樣處理同中國的關系。與會的德國中小企業聯合會主席耶格（Markus Jerger）說，“我們發出反對與中國脫鉤的警告”。他領導的聯合會有超過90萬個會員，而中小企業堪稱德國經濟的支柱。耶格說，“經濟部長所希望的，或者試圖要做的斬斷德國經濟同中國的業務，是一條錯誤的道路”。

報道中提到，由於沒有充分征求經濟界的意見，而新政將對它們產生重大影響，會議期間經濟界向哈貝克表達不滿。後來，一名經濟部的消息人士和一名商界領袖告訴路透社，經濟部的這項有關在華投資的建議暫時被擱置。

2016年以來，中國便是德國最大的貿易伙伴。去年，德國對華貿易額達2.5萬億美元，佔全部外貿的近10%。

德國總理肖爾茨本月11日在柏林表示，與中國脫鉤是一條錯誤的道路，需要的是充滿智慧的政治與經濟的多樣化。他說，“我想強調，我們會繼續與中國進行貿易”。

不過，德國政府由三個政黨組成，肖爾茨所在的社民黨不願像美國那樣執行一條同中國展開冷戰的政策，但其它執政兩黨即綠黨和自民黨均主張對華強硬。

(China Table， 路透社)

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