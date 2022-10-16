GDP富國裡有窮人 專家：分配不均所致

GDP不表示生活品質？富國低收的民眾反更窮！在經濟成長率掛帥的時代，儘管英國最高收入前10%人全球排名第五，但窮人的生活水平竟比斯洛維尼亞的貧困者低至少20%。近期能源飆漲加上通膨，德國物價飆升，專家預計2036年老年貧窮至少影響20%的德國民眾。歐洲理事會表示，「這類貧窮根本上是分配不均所致」。

貧富差距不該這麼大

《金融時報》報導，挪威生活水平最高的前10%人收入名列全球第二，中間家庭的收入也是排行第二，連最貧窮的5%人也是世界貧困者中最富裕的。相比之下，英國的貧富差距卻很驚人，儘管該國最高收入前10%人曾全球排名第五，但斯洛維尼亞最低10%人的收入卻在近3年大幅超過英國，英國貧困者的生活水平比斯洛維尼亞人低至少20%，更大幅落後已開發國家的平均收入。

按照這個趨勢，2024年斯洛維尼亞的普通家庭將比英國的普通家庭生活更優渥。同樣的，美國前10%富人擁有全世界最高的可支配收入，比英國前10%富人收入高50%，但最貧窮10%民眾的生活水平比14個歐洲國家最貧窮的人還要差。大數據記者梅鐸表示，經濟成長指標的計算上完全忽略了人們過得好不好，英、美等大國的貧富差距就是例子。

老年貧窮成常態

《德國之聲》報導，能源飆漲加上通膨，導致德國物價飆升，日常食品比前年貴了至少12%，德國過去有110萬人使用食物銀行，如今已經接近200萬人需要食物銀行暫時接濟。

因為養老金並無法負擔所有的日常開銷，老人的貧困率也在近年攀升，專家預計，2036年時老年貧窮至少影響20%的德國民眾。

貧窮影響大

《歐洲理事會》引述聯合國人權辦事處報告表示，貧窮侵害人權甚廣，不但影響居住的穩定性、食物和工作條件，連受教和醫療和法律的機會也可能被剝奪。

該組織認為，「貧窮根本上是分配不均所致」，就連在歐洲成長的孩童都有四分之一面臨貧困，更不用說其他地區。而女性則因為經常承擔家庭開支銷的責任，加上薪資差距的經濟結構，導致女性晚年比男性更容易陷入貧困。

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