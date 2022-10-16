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發揮台灣優勢 前衛福部長邱文達促台美醫療交流

中央社／ 洛杉磯15日專電
南加玉山科技協會理事與仁愛醫療集團執行長邱文達醫生合影。（記者張庭瑜/攝影）
南加玉山科技協會理事與仁愛醫療集團執行長邱文達醫生合影。（記者張庭瑜/攝影）

南加玉山科技協會舉辦醫療研討會，久未在媒體露面的前衛生福利部長邱文達現身。他7年來深入美國醫療體系，希望把所學貢獻台灣，發揮台灣的優勢。

邱文達是衛生福利部的首任部長，2014年卸任之後，在美國南加州的仁愛醫療集團（AHMCHealthcare）擔任執行長。他今天以共同主辦人的身分出席研討會。

南加玉山科技協會由在美的台灣科技學者與業界人士組成，15日、16日舉行「南加州台灣醫療技術研討會」，獲國科會海外研討會專案補助，超過150名生物醫學領域的研究人員與業界人士報名。

理事長俞寧寧表示，週末分兩天舉行的研討會，焦點在精準健康（Precision Health）、人工智慧（AI）與遠距醫療（Telemedicine）這三大COVID-19疫情之後，在醫療領域發生的重要趨勢。

俞寧寧指出，研討會除了交流最新的醫療趨勢，一大亮點是從台灣來的4組醫療新創團隊，在首日議程當中，與美國在地的團隊進行一場風險投資競賽，藉此鼓勵台灣新創團隊到海外發展，並由邱文達擔任這場新創競賽的評審。

邱文達接受中央社訪問說，期待藉著這個研討會，鼓勵台灣的新創團隊到美國發展。他說。研發新技術耗費大量資金，台灣市場較小，若到美國，通過食品暨藥物管理局（FDA）認證，就能立足台灣迎向全世界市場。

一路在台灣醫界、學界與政界擔任要職，邱文達分享對台灣醫療的觀察以及可以向美國學習之處。72歲的邱文達說，希望在這個年紀，把這幾年在美國所見所聞回饋給台灣。

他說：「台灣優勢很多，健保制度是我們的強項，加上醫療水準很高。在台灣，病人享有的照顧各方面都滿幸福。至於美國的長處則是高科技，無論是心臟手術、腦部手術，他們的技術一直在創新。」

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