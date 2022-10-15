普亭被盟友公然嗆聲 這國總統怒轟達7分鐘：我們只是要尊重

英國每日郵報報導，塔吉克總統拉赫蒙14日在哈薩克首都阿斯塔納獨立國家國協（CIS）峰會公然嗆聲俄國總統普亭長達7分鐘，稱他們希望得到尊重，要求俄國至少要派員出席副部長級別會議，而俄國的態度似乎沒有把他們當作戰略夥伴。亞塞拜然、亞美尼亞、白俄羅斯、吉爾吉斯、土庫曼和烏茲別克領導人都親眼目睹這個場面。每日郵報指出，這是普亭在中亞國家間進一步失去尊重和影響力的跡象。

每日郵報報導，拉赫蒙趁普亭在烏克蘭失利之際，向他表達自己的想法，而普亭尷尬且悶悶不樂地靠在椅背上聆聽。

拉赫蒙氣急敗壞的說：「是的，我們是小國沒錯。我們人口沒有1、2億這麼多，但我們有歷史文化，我們希望受到尊重。我們沒有要什麼，只希望被尊重。」

拉赫蒙激動地猛指著普亭說：「為什麼我們要乞求俄國來塔吉克參加一些可悲的論壇？我曾對外交部下過指示，也曾與你談過，要求俄國至少要參加部長級會議。不，是至少要參加副部長級會議。這是塔吉克應得的戰略夥伴態度嗎？」

拉赫蒙甚至指控普亭犯下與上世紀導致蘇聯垮台同樣的錯誤，這幾乎是在預示普亭滅亡。他也抱怨俄國商人來塔吉克透過開採自然資源致富，卻拒絕在該國投資。拉赫蒙說：「我們不是想要俄國的錢，要的是應得的尊重。我們讓俄國在國內建立軍事基地，滿足所有俄國要求，也真的試圖成為俄國所想要的『戰略夥伴』的樣子。」