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G20拜習會恐添變數？ 美媒揭美中官員交鋒內幕

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雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。圖／美聯社
雖然拜習在電話中都同意今年底前安排實體會談，但美媒最新報導則指出，中方對於籌備工作有縮手跡象。圖／美聯社

據美國在線媒體「政治」（Politico）最新的報導，中國政府官員正在阻撓美國為鞏固計劃已久的雙方領導人面對面會談而做出的努力。

一位熟知會晤進程的消息人士向該媒體表示：中國政府不會與試圖為會議起草議程的美國官員接觸——此舉可能會阻止會議的舉行。

早在今年8月中旬，《華爾街日報》就曾援引知情人士報導稱，中國國家主席習近平有可能會在11月出訪東南亞，參加印尼主辦的G20峰會，並且與美國總統拜登舉行面對面的會談。

拜登和習近平的「品質時間」

根據當時《華爾街日報》的報導，在參加完20國集團峰會之後，習近平預計會從巴釐島飛往泰國首都曼谷，參加在那裡舉行的亞太經合組織峰會。而知情人士稱，在這兩場會議之間有大概兩天的間隔時間，一個可能的選項是安排中美領導人在此期間舉行一次會晤，但是相關計劃當時處於初始階段，而且隨時有可能發生變動。

從Politico網站的最新報導來看，一位和中方就會晤計劃進行接洽的美方消息人士透露稱：「通常情況下，當你有一個總統雙邊會談時，你會提前很長時間開始制定議程，但中國的外交官說，『你們每隔一天就打擊我們一次——如果是這樣的環境，我們麼能指望習近平和拜登的會談有積極的結果？』」。

這位消息人士向Politico表示：「如果他們不能取得積極的結果，他們的觀點是『我們甚至應該舉行會議嗎？』」。因擔心公開討論中美雙方的爭執而遭到報復，該消息人士不願意透露身份信息。

中國大使館沒有對Politico的置評請求做出回應。白宮否認在計劃中的拜登-習近平會晤的談判中存在任何問題。

美國國家安全委員會最高發言人沃森（Adrienne Watson）在一封回復Politico的電子郵件中說：「這個故事百分之百是假的……我們已經說過，兩位總統委派了他們的團隊來准備一次會面。不過，現在除此之外我無可奉告，包括會晤的時間和地點。」

惡劣的大環境

如果成行，這將是拜登就任美國總統以來兩人的首次面對面會晤。一位白宮官員曾於今年8月中旬表示，兩位領導人在之前的通話中討論了可能的面對面會談，並同意讓他們的團隊跟進。習近平和拜登的最後一次通話發生在今年7月28日，也就是美國眾議院議長佩洛西訪問台灣之前。之後中國在台灣環島地區進行了大規模的實彈軍事演習，開始定期派遣戰鬥機穿越台海中線，並切斷了與美國在包括禁毒和解決氣候危機等領域的合作。

而美方也做出了回應，參議院外交關系委員會於9月中旬批准了《台灣政策法》，以提高台灣抵御中國可能入侵的能力。而就在上周，美國政府限制了對中國的半導體出口，發布了一項國家安全戰略，將中國描述為對美國安全的最大威脅之一，並警告中國可能追求「將貿易武器化，作為地緣政治脅迫的工具」。

這樣的背景，給中美最高領導人的會晤營造了衝突味道十足的氣氛。Politico報導稱，中國政府的拖延可能只是在正式會議之前，讓美國政府不適的一種方式。美國非營利性的保衛民主基金會高級中國研究員辛格爾頓向Pollitico表示：「現在，拜登政府似乎比北京更渴望這次會議，所以中國沒有什麼動力同意按照華盛頓的條件或時間表進行會議……『最好是讓白宮出汗，哪怕是再多幾個星期』」。

但無論拜登和習近平是否有正式的雙人會議安排，兩位領導人都有機會在巴釐島進行面對面的討論。美中貿易委員會主席艾倫（Craig Allen）向在線媒體「政治」表示：「他們將在同一個房間裡呆上至少36個小時......他們不會忽視對方，會在桌子上面面相覷」。

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拜登 習近平 G20峰會

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