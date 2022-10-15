若田光一談民間太空船 更多人上太空時代已到來

生涯5度上太空的59歲日籍太空人若田光一，睽違8年再進入國際太空站（ISS）除讚嘆地球之美外，談到這次搭乘的民間太空船時也說，更多人可以上太空的時代已經來臨。

日本放送協會（NHK）報導，若田這次跟美俄3位太空人一同搭乘名為「耐力號」（Endurance）的「乘龍」（Crew Dragon）太空船，經過29個小時飛行後於美東時間10月6日下午5時1分完成對接。

在ISS度過一星期太空生活後，若田在日本時間10月14日對日媒舉行太空記者會。

談到睽違8年再度在太空生活，若田說，就像是昨天的事一樣，身體都還記得無重力環境的感覺，可以很自然地活動。

若田笑說：「從國際太空站遙望地球真的很美。」

他說，大家在這裡合作進行相關任務，「我們能做的事就是達成任務，讓人類太空活動取得進展，我們會保持團隊合作努力做好工作」。

談到此行搭乘的民間太空船，若田大感欽佩說，具備高度自動化功能，從發射到對接都非常順利，「確實感覺到更多人可以上太空的時代已經來臨」。

若田這次是第5次進行太空飛行，創日籍太空人飛行次數新高；另外，59歲的他也寫下日籍太空人最高齡紀錄。

若田將在ISS停留半年左右，預定進行關於未來在月球及火星進行探測時的低重力液體實驗等。