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4名太空人成功返航 台裔林琪兒最想來杯冷飲

中央社／ 洛杉磯14日專電
命名「自由號」的美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船結束近6個月太空站任務，今天返回地球。美聯社
命名「自由號」的美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船結束近6個月太空站任務，今天返回地球。美聯社

命名「自由號」（Freedom）的美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船結束近6個月太空站任務，今天返回地球。4名組員之一台裔太空人林琪兒說，最期待來一杯加冰塊的冷飲。

這批自國際太空站返航的Crew-4團隊成員包括3名美籍太空人林琪兒（Kjell Lindgren）、海恩茲（BobHines）、華金斯（Jessica Watkins）與義大利籍的克利斯托佛瑞提（Samantha Cristoforetti）。

自由號太空船今天午間脫離地球軌道上的國際太空站，花費5小時，承受攝氏1930度高溫重回大氣層，張開降落傘之後，於美國東岸時間下午4時55分濺落（Splashdown）在佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）附近海面。

這是美國國家航空暨太空總署（NASA）商業載人計畫（commercial crew program）一環，4名組員在地球軌道的太空站上待了170天，大約6個月，期間進行科學實驗、器材維修與太空漫步。

其中林琪兒今年49歲，母親來自台灣，他當上太空人之前是外科醫師。這次是林琪兒第二次上國際太空站，他在太空站上工作與生活的時數累計達311天。

NASA網站全程直播「乘龍」（Crew Dragon）型號太空船「自由號」運載Crew-4團隊的返航過程，線上超過2萬人觀看。當太空艙成功濺落海面，指揮中心響起掌聲與歡呼。

任務名為Crew-4（載人4號）代表這是由特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）成立的民營火箭製造商SpaceX第4次使用太空船將NASA太空人送上國際太空站執行任務。

4名太空人在返回地球之前，透過視訊連線舉行記者會，第一個問題就是「除了見到家人朋友之外，回到地球之後你最期待的事情是什麼？」

首次太空飛行的海恩茲說，最想念冰淇淋與比薩。他仍提到家人與朋友，因為家人犧牲了相處的時間，他們才能夠在太空站進行這些有益全人類的科學探索，最期待與家人互相擁抱。

任務指揮官、來自歐洲太空總署（European SpaceAgency）的義大利籍太空人克利斯托佛瑞提說，除了見到家人朋友、好好洗個澡之外，最期待就是到大自然走走，享受自然環境帶來的各種感官體驗，這對人類的心理健康非常重要。

首名在國際太空站完成長期任務的非裔女性華金斯說，跟組員一樣，與家人朋友重聚、好好享受美食是她最期待的事。

最後發言的林琪兒說：「大概是用玻璃杯或馬克杯喝一杯加了冰塊的冷飲，或是幾杯上好的咖啡。冰淇淋聽起來也很棒。每個組員講的我都記下來，聽起來都很不錯。但我最期待的還是回到家，與家人見面，好好放鬆一下。」

在這次的任務中，4名太空人持續研究太空飲食如何影響人體的免疫功能和腸道微生物、探討燃料溫度對材料可燃性的影響、分析設備噪音與微重力環境對太空人聽力的影響、了解添加物能增加或減少液體的穩定性等。

太空人 美國 SpaceX

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