白俄警告基輔跟西方：別將擁有核武的俄國逼入絕境

白俄羅斯總統盧卡申科14日警告烏克蘭和西方，不要把他的盟友俄羅斯逼入絕境，並稱莫斯科擁有核子武器是有原因的。「最重要的是，不要把你的對話者甚至是你的對手逼入死角。因此你不能越過那些俄羅斯所說的紅線。你不能越過它們。」

在白俄國家通訊社公佈他接受NBC專訪的摘錄內容中，盧卡申科說：「俄羅斯已明確闡述自身立場：上帝禁止對俄羅斯聯邦的領土進行攻擊；俄羅斯可在此情況下並在必要時使用所有類型的武器。」

白俄羅斯國防部14日說，俄軍未來幾天將開始抵達白俄羅斯，加入保護白俄邊境的「區域聯合部隊」。白俄總統盧卡申科同天也宣布，由於邊境緊張局勢，白俄羅斯進入他所謂的「高度恐怖主義警戒狀態」。