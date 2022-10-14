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任內決定購買大量俄羅斯天然氣 德國前總理梅克爾這麼解釋

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國前總理梅克爾，攝於13日。歐新社
德國前總理梅克爾，攝於13日。歐新社

美聯社報導，德國前總理梅克爾13日為任內決定從俄羅斯購買大量的天然氣辯護。

俄羅斯是梅克爾離任當時的德國主要天然氣供應商，她在葡萄牙首都里斯本演講時指出，「你總是在你身處的時間採取行動」，而她不後悔自己的決定。

梅克爾表示，德國擺脫核能與燃煤發電時，很明顯需讓自己的能源供應多元化，而在這段過渡期間會需要天然氣。她說，「從那個時候的角度來看，取得來自俄羅斯在內的管道天然氣是非常合理跟可以理解的，這比來自世界其他地方的液化天然氣要更便宜」。

梅克爾還表示，「即使是在冷戰，俄羅斯也是一個可靠的能源供應商」。不過，她也指出，「俄羅斯此次殘忍的攻擊帶來了改變，這是轉折點，新政府當然必須處理此事，而他們正在這樣做」。

俄羅斯 梅克爾 德國

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