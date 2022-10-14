北韓再發彈道導彈 南韓總統稱戰備無懈可擊

（德國之聲中文網）南韓軍方表示，北韓周五（10月14日）向其東海岸附近的海域發射了一枚短程彈道導彈。

南韓參謀長聯席會議發布的聲明認為，這枚導彈是在當地時間星期五凌晨1:49分左右從朝鮮首都平壤附近地區發射的。據韓軍研判，該導彈射程650公裡，射程高度為50千米，炮彈碎片墜落於朝鮮半島與日本之間的水域。這至少是朝鮮今年發射的第41枚彈道導彈。

此前，約有10架朝鮮軍機飛近兩國邊界，韓軍緊急出動了包括F-35A戰機在內的空中戰力進行反制。

面對來自朝鮮的威脅，南韓總統尹錫悅強調，自上任以來，他的政府致力於一個“無懈可擊”的戰備姿態。南韓軍方向朝鮮發布“停止挑釁”的警告。

朝鮮中央通訊社援引軍方的話報道，在南韓周四舉行了的炮擊演習之後，朝鮮采取 “強有力的軍事反制措施”。朝中社周四報道稱，朝鮮最高領導人金正恩周三監督了戰術核武部隊發射兩枚遠程戰略巡航導彈的過程，旨在確認該國核武打擊能力的可靠性。

平壤將試射核彈？

朝鮮方面則稱其最近的一系列導彈試驗，包括上周飛越日本的一枚中程彈道導彈，是對美日韓聯合軍事演習的回應。平壤本周一稱，武器測試是模擬核武打擊南韓以及美國的重要目標。

美國印太司令部評論認為，它對朝鮮最新的導彈發射知情，但評估道 “尚未對美國人民、美國領土以及我們的盟國構成直接威脅”。“我們將繼續與我們的盟友和伙伴密切磋商，監測朝鮮旨在破壞穩定的彈道導彈發射”。

路透社報道指出，最近以來，朝鮮密集發射導彈，其頻率前所未有，這讓人擔心它可能准備恢復自2017年以來擱置的核彈試驗。不過，一些分析人士認為，朝鮮恢復核武試驗不會發生在中國二十大召開之前。

美國上周針對支持平壤核武項目的燃料采購網絡實施了新的制裁，但顯然美國領導的數十年的對朝制裁，並沒有阻止平壤放棄核武計劃。

（路透社、韓聯社、美聯社）

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