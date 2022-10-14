台海危機恐波及沖繩？日本政府探詢「建造更多防空洞」

日本政府正探詢在靠近台灣的沖繩群島建造防空洞，以在台灣海峽發生軍事衝突時能保護居民免受飛彈襲擊。

日經報導，日本內閣官房已要求在2023財年撥款7000萬日元（約新台幣1516萬元），內閣官房長官松野博一表示「我們將對規格、技術和成本問題等各個方面進行廣泛的分析」。

政府將優先在沖繩南部的先島群島建設避難所、包括與那國島和石垣島，這些島嶼各自皆擁有超過10萬居民、且與那國島距離台灣僅110公里。目前沖繩縣只有6個官方指定避難所、全部集中在本島，不過沖繩縣許多島嶼都缺乏可以作為避難所的地下設施，為此政府也會考慮建造「地上避難所」。

隨著台灣海峽的緊張局勢升級，中國入侵台灣的可能性越來越大，最易受台灣海峽衝突影響的島嶼7月向沖繩縣政府請願要求建造避難所，此外，東京執政黨和反對黨議員也敦促政府在北韓繼續試射彈道飛彈之際建造避難所。

目前日本可以提供1到2小時免受飛彈襲擊和爆炸的保護建築物被政府指定為「臨時疏散中心」，截至2021年4月，全國共有5萬1994個此類避難所，但其中只有1278個位於地下，對於避難所應該承受的爆炸強度也沒有明確標準。

日本國防學院教授宮坂直史指出「避難所的發展應該是一項長期舉措，但直到2020年左右，政府都一直忽視這個問題，簡單指定疏散設施是沒有意義的，有必要定期進行培訓以確保在緊急情況下與政府溝通順暢」。