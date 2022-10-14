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中共20大前夕 白宮：不希望現狀被改變 尤其是動武

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

中國共產黨第20次全國代表大會將於16日在北京舉行，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）13日答覆記者詢問表示，不推測中方在20大結束後的作法，美國恪守「一個中國」政策，沒有改變，不希望看到現狀被片面改變，尤其是動武。

中國大陸國家主席習近平將在20大後邁向第三屆任期，外界熱議習近平會加快「統一台灣」步伐，作為政績與歷史定位，台灣的安全情勢再度升高。

柯比稱不推測中方的作法，他重申美國政府立場表示，沒有任何理由將台海附近的緊張局勢轉變為任何形式的衝突，一切如常沒有改變，美國依然遵守一中政策，美國總統拜登也說過，美國不想看到現狀被任何人、片面改變，尤其是透過武力，「因此，根本沒有步步進逼的理由。」

柯比表示，針對中國大陸對台灣的種種行動，美國傳遞的訊息始終一致，亦即美國不支持台灣獨立，美國依據台灣關係法，支持並提供台灣足以自我防禦的能力。

在20大結束後，習近平可望赴印尼峇厘島參加20國集團（G20）峰會，美中外交官員正磋商讓拜登與習近平在場邊會晤；拜習面對面會晤是兩人在7月28日通話時達成的共識，不過目前雙邊團隊均未確認安排妥當。

柯比表示，目前沒有任何進度可報告。

白宮不排除在G20場邊會議舉行拜習會，但柯比肯定表示，拜登沒計畫和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在峇厘島會談。

美國 習近平 拜登

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