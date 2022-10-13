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美富豪狄托將再上太空 偕妻報名SpaceX月球之旅

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國億萬富翁狄托（Dennis Tito）今天宣布，他計劃未來和妻子一起參加太空探索科技公司（SpaceX）前往月球的旅程。 美聯社
美國億萬富翁狄托（Dennis Tito）今天宣布，他計劃未來和妻子一起參加太空探索科技公司（SpaceX）前往月球的旅程。 美聯社

美國億萬富翁狄托（Dennis Tito）今天宣布，他計劃未來和妻子一起參加太空探索科技公司（SpaceX）前往月球的旅程。狄托於2001年成為史上首位自費進行太空旅行的人類。

法新社報導，這趟旅程將在世界首富馬斯克（ElonMusk）的SpaceX公司完成「星艦」（Starship）太空船火箭原型機開發工作，且完成首次商業飛行後才會進行。

82歲的狄托今天在電話中告訴記者：「自從我的第一趟太空飛行後，我一直對太空及太空帶給全人類的可能性充滿熱情，這引領我參與此次任務。」

在為期一週的任務中，「星艦」將在距離月球表面大約200公里的範圍內飛行，最後返回地球。

狄托沒有透露他和妻子明子（Akiko Tito）花了多少錢在這趟旅程上，但表示還有10個座位可開放其他人報名。

2001年狄托斥資2000萬美元乘坐俄羅斯火箭飛往國際太空站（International Space Station），這預示著太空旅遊的時代到來。

身為受訓過的航空及航太工程師，狄托1960年代曾在美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）工作，隨後於1972年創立提供投資管理服務的威爾夏公司（WilshireAssociates）。

出生日本的明子曾是系統工程師，後來轉戰金融產業並於1995年搬到美國紐約，她表示：「我希望人們知道，他們可以做任何想做的事。無論你的年齡、種族或性別，永遠都不嫌晚。」

路透社報導，馬斯克的雄心壯志是運用「星艦」將人類及貨物送上月球和火星，但SpaceX至今尚未宣布星艦的發射日期。

但馬斯克曾說，他的目標是最快在下個月將「星艦」首次送入軌道。

太空 美國 SpaceX

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