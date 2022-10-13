IMF估計：今年台灣人均GDP可能超越日韓
韓媒BusinessKorea 13日報導，根據國際貨幣基金（IMF）最新的估計，今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）可能超過日本與南韓。
IMF說，2022年韓國人均GDP為33,590美元，日本為34,360美元，分別比去年下降4%和12.6%。
IMF指出，今年韓日之間的人均GDP差異可能是有紀錄以來最小。該組織還表示，今年台灣可能超車南韓和日本，成為東亞人均GDP最高的經濟體。
BusinessKorea說，今年台灣的人均GDP估計將從33,140美元增加到35,510美元，將是2003年以來首度超越南韓，也將是史上首次高於日本。
報導並表示，台灣GDP的快速成長，是築基於政府對半導體產業的大力支持。產業消息人士並透露，台積電今年第3季的銷售額估計已首度超過南韓三星電子。
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