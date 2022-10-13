快訊

美股道瓊早盤跌逾500點 CPI超預期暗示升3碼成定局

鶯歌男欲輕生被母親救下 送醫途中驚吐「我掐死女友」曝情殺案

美9月CPI升勢轉強！Fed料將再升息3碼 道瓊期指跌400點

IMF估計：今年台灣人均GDP可能超越日韓

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
BusinessKorea報導，IMF最近估計，今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）可能超過日本與南韓，主因是政府對半導體產業的大力支持。圖為晶圓代工龍頭台積電公司。歐新社
BusinessKorea報導，IMF最近估計，今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）可能超過日本與南韓，主因是政府對半導體產業的大力支持。圖為晶圓代工龍頭台積電公司。歐新社

韓媒BusinessKorea 13日報導，根據國際貨幣基金（IMF）最新的估計，今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）可能超過日本南韓

IMF說，2022年韓國人均GDP為33,590美元，日本為34,360美元，分別比去年下降4%和12.6%。

IMF指出，今年韓日之間的人均GDP差異可能是有紀錄以來最小。該組織還表示，今年台灣可能超車南韓和日本，成為東亞人均GDP最高的經濟體。

BusinessKorea說，今年台灣的人均GDP估計將從33,140美元增加到35,510美元，將是2003年以來首度超越南韓，也將是史上首次高於日本。

報導並表示，台灣GDP的快速成長，是築基於政府對半導體產業的大力支持。產業消息人士並透露，台積電今年第3季的銷售額估計已首度超過南韓三星電子。

日本 南韓 IMF

延伸閱讀

最令人擔憂的是歐盟？元大寶華公布前十大金融脆弱國家

陸海洋調查船進入南韓管轄海域 5年內139次

龔明鑫：明年GDP保3是挑戰

南韓升息2碼 支撐韓元

相關新聞

伊麗莎白二世致敬漫畫上市 回顧在位70年歷程

英國女王伊麗莎白二世9月8日辭世，美國漫畫商TidalWave Comics特別推出致敬漫畫書，這本漫畫書描繪她的公眾和...

國境解封首日 日本哈台族：最想享受「台灣空氣」

COVID-19疫情減緩，日本邊境解封，台灣今天實施入境台灣0+7新政策，時隔2年7個月，台日邊境解封。今天在成田國際機...

「先死先贏」日本男人想早走一步 理由很實際

日本一項調查顯示有七成八的日本男性希望比妻子早一步離世，高於女性的五成。不管男、女最多的理由同為難承受失去另一半的悲痛，但次多以後的理由占比，兩性差異大。先生比較煩惱無人照料自己的生活起居，妻子排斥長期照護另一半、也不想思考葬禮、墓地等後事。有學者認為，這反映日本家庭結構與親子關係在變，很多人擔心老後無人可以依靠。

中國軍艦近5年進出韓管轄海域逾千次 逼近領海

韓國國會資料顯示，中國軍艦在過去5年來進出韓國管轄海域1000多次，足跡遍及東、南、西海，且航空母艦在韓國管轄海域活動次...

英國情資高階官員：西方終於認真看待中國威脅

英國政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）表示，相較於俄羅斯對烏克蘭的威脅，中國的威脅雖非顯...

挪威天然氣加工廠發生不明狀況 警方出動因應

挪威警方今天推文表示，尼哈姆納（Nyhamna）天然氣加工廠發生「不明狀況」，警方已經出動因應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。