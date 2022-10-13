俄烏戰爭掀能源危機有解？歐洲把腦筋動到「這裡」

非洲成為歐洲能源危機的救星？歐陸因為俄烏戰爭的關係，紛紛出現能源危機的隱憂，歐洲國家將腦筋動到天然氣儲量豐富的非洲，盼能一解燃眉之急。然而，非洲目前因為基礎建設不足、國內武裝部隊盜竊等狀況，能源計畫的進度挑戰不小。

非洲成能源解套

《半島電視台》報導，非洲天然氣存量豐富，近期在西岸進行的液化天然氣計畫也完成幾乎8成，如塞內加爾與茅利塔尼亞等國家的天然氣儲量高達4250億立方公尺，為德國2019年用氣量的五倍之多。

歐洲正面臨俄羅斯戰爭導致的能源危機，各國都試圖找到替代俄羅斯能源的方案。能源開發商高階主管比雷爾表示，歐陸正著急著尋找工廠供電、家庭供暖的能源，而非洲正在發展的天然氣計畫是「再適合不過了」。

雖然非洲的天然氣儲量龐大，阿爾及利亞等北非國家也有與歐洲相連的管道，但長期以來，非洲其他國家因為缺乏基礎設施，境內安全備受挑戰，成為阻礙非洲其他地區擴大生產。

開發能源挑戰多

奈及利亞石油部長發言人埃寡就說，儘管我國擁有非洲最大的天然氣儲量，但目前靠運船載送，也只能佔歐盟液化天然氣進口總量的14%；莫三比克發展石化能源時，則常面臨到武裝集團的搶佔或竊盜，導致發展推遲不前。

塞內加爾總統紹爾等非洲國家領導人也表示，雖然開採天然氣有助於改善國家的經濟狀況，但面臨到淨零碳排的世界趨勢，開採也受到不小的批評。紹爾強調，非洲造成的環境汙染是最少，應該要讓該地區的國家有權善用現有資源，才是合法、公平的作法。

此外，目前非洲約有6億人用不上電力，導致許多國家想把開採的天然氣先用於國內的發電，而不是用來解救他國的能源危機。

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