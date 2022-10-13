德國外長談中國：不脫勾、不依賴

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）周三（10月12日）接受《南德意志報》專訪談到中國時表示，德國將在政治、尤其在經濟領域調整對華政策，呼籲同中國有業務的公司不要再犯類似過度依賴俄羅斯能源的錯誤。雖然承認同中國這樣一個國家脫鉤不可行，但她警告，不能把公司的命運同中國市場緊緊綁定。

記者問貝爾伯克，從德國的對俄政策中能夠汲取怎樣的教訓，可以給對華政策怎樣的啟發？

貝爾伯克說，「事關生存的問題上，不再依賴一個同我們價值觀不同的國家。經濟上的全盤依賴，會讓我們政治上受到脅迫。這樣的錯誤我們不允許再犯第二次，現在我們知道的更多。令人遺憾的是，中國在過去數年裡發生了變化，在關上通往世界的大門，展開軍事行動威嚇台灣，試圖用自己的規則替代國際準則。我們必須以當今形勢重新規劃同中國的政治、更重要的是經濟關係。這並非意味著整體脫鉤，且同世界上最大的大國之一脫鉤是不可行的，但可以在亞洲地區開拓其它市場，進行多樣化以及風險管理。」

記者問，以上說法是不是經濟界的觀點？

貝爾伯克沒有直接回答，但她說，「很多中小企業在縮減中國業務的規模，它們明確表示，我們需要保護自己，因為它們不僅著眼於短期盈利，它們也看到地緣政治風險。企業家也是公民，他們看到，我們作為國家和社會，正在動用數十億計的稅款拯救那些只同俄羅斯做生意的能源公司。願意承擔責任的經濟界，當然首當其中是政界，其職責是不允許數年以後我們又落到今天的境地，這回被拯救的將是化工和汽車企業，同樣需要動用億計稅款，因為它們將自己的命運同中國市場緊緊綁定」。

貝爾伯克對中遠收購案表達顧慮

中國希望在德國投資，比如在漢堡港。中遠集團希望收購漢堡港一個集裝箱碼頭35%的股份，目前，碼頭的運營方以及它們的股權持有者都已經同意並支持併購，但是這樁交易需要獲得德國聯邦政府的批准。記者問，聯邦政府是否批准這樁交易？

貝爾伯克也沒有直接回答，但暗示，政府對此懷有極大顧慮：

「漢堡港不是隨便一個普通港口，對我們作為出口國家、乃至歐洲，漢堡港具有核心地位。我們必須審核每一項對德國關鍵性基礎設施的投資，問自己，假如中國以行動反對我們的民主制度以及價值聯盟，這一刻，這樣的投資將意味著什麼？我們看到類似的例子在其它國家的後果，中國佔有關鍵性基礎設施，即便只是部分佔有，比如機場、鐵路或者是電網。

現任總理肖爾茨曾任漢堡市長，而漢堡市政府對以上中資收購是開了綠燈的。因此，記者問貝爾博克是否在中遠收購案上同肖爾茨總理意見相同？

貝爾伯克這樣答道：「不僅在政府層面我們協調一致，我們正在為德國共同制定『中國戰略』，它將明確指出，延用迄今的政策已決不可能。我們一致認為，必須大幅縮小我們受到傷害的可能性。我們聽取了歐委會的研判，因為這裡涉及的是共同的歐洲立場。大部分歐洲國家奉行的原則是，不僅將中國看成解決全球性問題的伙伴，同時中國也是競爭對手，以及制度性對手。」

（根據南德意志報）

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