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印度積極減碳 能源轉型有望達標

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國際智庫估計印度有望準時完成減碳目標，但須統一規範、加速基礎建設佈建。（Wikimedia Commons）
國際智庫估計印度有望準時完成減碳目標，但須統一規範、加速基礎建設佈建。（Wikimedia Commons）

開發中大國印度有望達成2030年減碳目標？國際智庫13日發布報告指出，印度因人口成長、俄烏戰爭、產業界積極等因素，有望在2030年達成再生能源佔比50%的目標，但該國也面臨新增基礎建設緩慢，各邦規定不統一、火力發電退場機制不明確等挑戰。減碳對開發中國家向來並不容易。

有望準時達標

根據《美聯社》報導，國際能源經濟與財務分析中心（IEEFA）13日發布報告預測，若印度每年增加3.5到4千萬瓩的再生能源發電（3千萬戶家庭用電），在2030年就可以達成再生能源50%發電的目標（4億瓩），不過這個目標仍低於印度政府設立的5億瓩。

目前印度化石燃料占發電比例59%，但若按照此發展，2030年可望下降至31.6%。報告共同作者嘉爾受訪時說，印度是全球第3大能源市場，為了克服氣候變遷，該國綠能產業正蓬勃發展，私部門發電量可望成長1.51億瓩，經營太陽能的阿達尼綠色能源將會是佔比最大的公司。

需加速投資

但德國智庫學者達斯分析，印度龐大的再生能源計畫還有許多改進空間，包括廠商從化石燃料轉移到綠能的動機不夠，還要制定明確的火力發電退場機制。據估計，印度需要2230億美元投資綠能基礎建設，才有機會達成2030年的減碳目標。

印度太陽能屋頂目前也只有7.5百萬瓩發電量，但原本預期目標是年底要4千萬瓩。英國智庫學者蘿拉分析，印度各邦對於能源政策的規範不統一，且太陽能屋頂裝設速度還要從1.7百萬瓩再加強至3.7百萬瓩。

2070淨零碳排

不過《KRMG》國際能源經濟與財務分析中心認為，俄烏戰爭等因素讓印度對再生能源的需求更大，加上印度的人口仍持續快速成長，這些因素都有助於促進再生能源達成2030年發電佔比50%的目標。

阿拉伯半島電視台》提到，印度的減碳目標是2070年完成淨零碳排，2030年前每年減少6千萬噸碳排。印度民間如阿達尼等公司，正積極建構碳交易市場，設法加速該國能源轉型。

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印度 再生能源 減碳

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