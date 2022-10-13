美發布國安戰略 劍指中國與俄羅斯

美國白宮周三（10月12日）發布一份拖延已久的國家安全戰略，旨在遏制中國的崛起，同時再次強調與盟友合作的重要性，以及應對民主國家所面臨的挑戰。

這份48頁的文件因俄烏戰爭爆發而被推遲，戰略內容在思維上沒有重大轉變，也沒有為拜登的外交政策引入重大的新論述。該文件強調了白宮的觀點，即美國的領導力是克服全球威脅的關鍵，如氣候變化和獨裁政權的崛起。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在位於華盛頓的喬治敦大學闡述國家安全戰略的演講中說：「後冷戰時代已經結束，大國之間正在進行競爭，以塑造未來的局面。」

該戰略指出，2020年代將是「美國和世界的決定性十年」，目標是減少沖突丶促進民主而非獨裁主義，以及應對氣候變化這一關鍵的共同威脅。該戰略寫道：「我們將優先保持對中華人民共和國的持久競爭優勢，同時制約仍然具有深刻危險性的俄羅斯。」

該文件表示，即使在俄羅斯入侵之後，中國也代表著對全球秩序最重要的挑戰。它說，如果美國希望保持其在全世界的影響力，它必須贏得與中國的經濟軍備競賽。

沙利文說：「中華人民共和國懷有重塑國際秩序的意圖，而且越來越有能力重塑國際秩序，使全球競爭環境向其傾斜，即使美國仍然致力於負責任地管理我們國家之間的競爭。」

他表示，美國必須處理好與中國的關系，同時應對一系列影響各地人民的跨國挑戰，包括氣候變化丶糧食不安全丶傳染病丶恐怖主義丶能源轉型和通貨膨脹。

拜登尚未解決一些關鍵的外交政策議題，包括前美國總統特朗普任內對中國進口商品徵收的關稅，以及俄羅斯發起的戰爭帶來的新問題，還有與長期盟國沙特阿拉伯的關系破裂以及印度對俄羅斯能源的依賴。

沙利文重申，在歐佩克上周不顧美國反對，宣布削減石油產量後，美國正在「重新評估」與沙特阿拉伯的關系。在揭曉戰略內容後，美國政府預計在提交擬議預算的同時，將該戰略送交國會。

沙利文說，烏克蘭危機確實推遲了美國政府發布該戰略，但並沒有「從根本上改變」拜登政府的外交政策方針。然而，他說，這確實凸顯了如何在現實世界中執行該戰略。他表示：「我相信，這個戰略活生生地展示了我們外交政策方針的關鍵要素，那就是強調盟友，強調民主世界的重要性，為其他民主國家和民主價值觀挺身而出。」

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】