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日本小型火箭首度發射失敗 推估掉落菲律賓外海

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天試射一枚小型火箭，不過在升空後不久出現異常，不得不傳送自爆指令，造成同型火箭首度發射失敗。目前推估這枚火箭已掉落在菲律賓外海。路透社
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天試射一枚小型火箭，不過在升空後不久出現異常，不得不傳送自爆指令，造成同型火箭首度發射失敗。目前推估這枚火箭已掉落在菲律賓外海。路透社

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天試射一枚小型火箭，不過在升空後不久出現異常，不得不傳送自爆指令，造成同型火箭首度發射失敗。目前推估這枚火箭已掉落在菲律賓外海。

日本讀賣新聞報導，JAXA今天上午9時50分從鹿兒島縣的內之浦宇宙空間觀測所，發射小型火箭「愛普瑟隆固態燃料火箭」（Epsilon Launch Vehicle）6號機，但升空後就確認姿態異常，所以在發射後約6分半鐘傳送自爆指令，研判火箭自爆後應該已墜落在菲律賓東方海面上。

這是愛普瑟隆自2013年發射1號機以來，同型機首度發射失敗。

JAXA理事長山川宏今天下午舉行記者會致歉，表示「對無法回應國民期待感到非常抱歉」，接下來將查明失敗原因然後採取相應對策，首要之務就是挽回大家對JAXA火箭的信賴，「我們將全力以赴」。

愛普瑟隆跟大型火箭H2A都被定位為日本核心火箭，前者由JAXA跟民間業者IHI AEROSPACE共同研發。

愛普瑟隆的發動機分為3節，今天升空後在第2節燃燒完成後、與第3節分離前確認發生異常，可能是控制火箭姿態的裝置發生某種問題。

日本政府文部科學省今天已成立對策本部，將查明火箭發射失敗原因。

愛普瑟隆今天搭載8枚衛星升空，包括日本太空新創企業QPS研究所的小型雷達衛星。文部科學省表示，這次是愛普瑟隆首度搭載商業衛星升空。

火箭 日本 菲律賓

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